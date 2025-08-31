Rai, il calendario della nuova stagione: Domenica In, Affari Tuoi, La Vita In Diretta, Ballando con le Stelle. Quando iniziano

L’estate è ormai agli sgoccioli e a settembre le reti si daranno battaglia con la ripresa dei programmi e l’inizio di altre trasmissioni. Ovviamente, anche la Rai ha pronto il proprio palinsesto, promettendo un mix di programmi consolidati e novità capaci di attirare l’attenzione del pubblico.

I palinsesti confermano il ritorno di show iconici come Affari Tuoi, Domenica In e, soprattutto, Ballando con le Stelle, lo storico programma di Milly Carlucci che quest’anno si annuncia come una delle edizioni più chiacchierate di sempre.

Le date di inizio dei programmi

Il celebre gioco condotto da Stefano De Martino, Affari Tuoi, riparte domenica 7 settembre in prima serata. Lo show mantiene il suo format tradizionale, fatto di suspence e colpi di scena, ma anche quest’anno promette qualche novità capace di catturare l’attenzione del pubblico. L’appuntamento con il gioco dei pacchi continua a rappresentare una certezza per chi ama serate leggere e divertenti, in grado di coniugare il brivido della possibilità di vincita con momenti di puro intrattenimento familiare.

Il pomeriggio della domenica tornerà a essere scandito dalle chiacchiere, dagli ospiti e dai collegamenti di Domenica In, che riaprirà i battenti il 14 settembre alle 14:00. Mara Venier rimane al timone della trasmissione, garantendo continuità e familiarità a un pubblico fedele che da anni segue le storie, gli eventi e le interviste proposte dalla trasmissione. Quest’anno si ipotizza un possibile affiancamento di Gabriele Corsi, ipotesi che potrebbe portare una ventata di novità nella conduzione e offrire un equilibrio tra tradizione e leggerezza, elemento distintivo del contenitore domenicale Rai.

Anche La Vita in Diretta torna puntuale nel pomeriggio festivo, a partire da lunedì 8 settembre alle 17:05, con Alberto Matano alla guida. Il programma continuerà a miscelare approfondimento giornalistico, attualità, cronaca e spettacolo, mantenendo quella formula che negli ultimi anni ha permesso di conquistare una fetta importante di telespettatori. La capacità del programma di affrontare temi diversi, passando dalle notizie più calde agli argomenti più leggeri, lo rende un appuntamento irrinunciabile per chi segue l’informazione e l’intrattenimento in chiave accessibile e diretta.

Infine, la prima serata del sabato sarà animata da Ballando con le Stelle, che debutterà il 27 settembre. Lo show di Milly Carlucci si conferma come uno dei titoli più discussi e attesi, capace di unire danza, spettacolo e star di diversi ambiti del mondo dello spettacolo italiano. Anche quest’anno, Ballando promette di sorprendere con coreografie spettacolari e una competizione appassionante tra i concorrenti, trasformando ogni puntata in un evento seguito con entusiasmo dai telespettatori e commentato ampiamente sui social.