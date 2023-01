Fiorello, Clerici, Sottile, quando l’unione fa la forza

L’unione fa la forza, dice un vecchio e sempre attualissimo adagio. Oggi televisivamente parlando ne abbiamo avuta una dimostrazione attraverso un triangolo che ha coinvolto tre programmi televisivi Rai e i relativi conduttori, con un denominatore comune che ha il volto solare e popolare di Antonella Clerici. La conduttrice di E’ sempre mezzogiorno e The Voice senior su Rai1 ha mandato un messaggio a Fiorello attraverso il suo programma della prima rete. Una richiesta per avere la maglietta che lo showman siciliano indossa durante il suo Viva Rai2. Una richiesta che è stata subito accolta, infatti stamattina durante la diretta dello show di Rai2 (e poi anche in onda poi in terza serata su Rai1) Fiorello ha promesso che farà avere la sua maglietta ad Antonella, pure non lavata, ha detto simpaticamente il conduttore dello show del mattino della televisione pubblica.

Antonella Clerici, attraverso i social, ha subito ringraziato Fiorello e ha scritto pure simpaticamente che volentieri accetta la sua maglietta, pure “sporca“. Una divertente gag “inter rete” che ha visto protagoniste due produzioni in onda su canali differenti, ovvero Rai2 e Rai1. Ma non finisce qui, oggi in diretta su Rai1, durante E’ sempre mezzogiorno, sono arrivati gli auguri di Antonella Clerici a Salvo Sottile, di cui oggi era il compleanno. Sottile si trovava nel cortile degli studi Rai di via Teulada a Roma, da dove tutti i giorni conduce fra le 11 e le 13 il varietà I fatti vostri, quindi in diretta concorrenza proprio con il varietà di Antonella.

Durante questa chiacchierata in video chiamata, complimenti ed elogi bi-direzionali fra i due conduttori del mezzogiorno Rai. Una simpatica pagina di televisione, un modo per dimostrare che seppur in onda in contemporanea, non si perde di vista il fatto che entrambi, sia Antonella Clerici che Salvo Sottile giocano per la medesima squadra, la Rai, conquistando entrambi una fetta importante del pubblico che ha la televisione accesa di mezzogiorno.

D’altra parte va sottolineato che entrambe le produzioni stanno andando molto bene, con I fatti vostri che ormai viaggia spesso e volentieri a doppia cifra ed il varietà di Rai1 E’ sempre mezzogiorno che fa registrare ascolti sempre in crescita, come dimostrano gli ultimi dati disponibili con la puntata di lunedì che ha sfiorato 1,9 milioni di telespettatori ed il 18,3% di share, con un dato di permanenza pure in crescita, sintomo che sempre più pubblico resta sintonizzato sul programma di Antonella. Insomma, dati in crescita, buona armonia fra i dirimpettai del mezzogiorno Rai, cosa può volere di più la Rai?