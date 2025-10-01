Rai Fiction, tutto sulla nuova serie “Cagnàz”: trama, cast, puntate

Sono iniziate le riprese della nuova serie tv Cagnàz, che andrà in onda su Rai 2 e che sarà composta da 8 episodi.

Sono iniziate le riprese di Cagnàz, la nuova serie crime diretta da Alessandro Roia. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Garbo Produzioni, prodotta da Maite Carpio in collaborazione con Rai Com e con il sostegno della Regione Emilia Romagna mediante Emilia Romagna Film Commission. Il protagonista è Guido Caprino, e insieme a lui ci sono Eugenio Franceschini, Dora Romano e Sergio Romano. Il progetto è stato invece ideato da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, e porta in scena personaggi dall’identità profonda e a tratti misteriosa, in una Rimini in bilico tra la magia e l’intervento della ‘Ndrangheta.

La trama della nuova serie Rai

Al centro della serie ci sono le indagini dell’ispettore Marco Cagnani, detto Cagnàz. Lui è un poliziotto anticonformista ma geniale che vive le regole a modo suo. Conosce ogni dettaglio e segreto della Riviera Romagnola, così come anche il crimine locale, dato che è cresciuto tra bagnini e pescatori. Vive inoltre sulla sua barca nella darsena di Rimini insieme al suo amato cane Bobmarley, ex segugio dell’antidroga. A stargli accanto c’è Roberto Ossani, collega preciso e diffidente, con cui forma una coppia improbabile ed efficace.

I due sono diversi in ogni cosa e, tra intuizioni brillanti e modi irriverenti, risolveranno i casi mettendo da parte le differenze ma fidandosi dell’affetto che li lega e della loro sincera amicizia. Cagnàz nasconde però un’ossessione, cioè quella di incastrare Maria Caterina Picciarefferro, detta la Zia, una spietata boss della ‘Ndrangheta. La serie tv si dividerà in 8 episodi da 50 minuti ciascuno, che saranno girati in 14 settimane tra Rimini e provincia.

Quando va in onda

Ancora non si sa con precisione quando avverrà la messa in onda della nuova fiction Rai, dato che le riprese sono appena iniziate. Le voci dicono però che le puntate potrebbero essere trasmesse du Rai 2 nel 2026, probabilmente verso gli inizi del nuovo anno. Le registrazioni degli episodi, girati nella città di Rimini e nei dintorni, termineranno infatti a dicembre 2025. Sono state divulgate le prime immagini ufficiali della serie, che vedono i protagonisti alle prese con le prime scene. A catturare l’attenzione dei fan è già l’amico a quattro zampe che pare compaia spesso nel corso della fiction.