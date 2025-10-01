Rai Fiction, tutto sulla nuova serie “Cagnàz”: trama, cast, puntate
Sono iniziate le riprese della nuova serie tv Cagnàz, che andrà in onda su Rai 2 e che sarà composta da 8 episodi.
Sono iniziate le riprese di Cagnàz, la nuova serie crime diretta da Alessandro Roia. Si tratta di una coproduzione Rai Fiction – Garbo Produzioni, prodotta da Maite Carpio in collaborazione con Rai Com e con il sostegno della Regione Emilia Romagna mediante Emilia Romagna Film Commission. Il protagonista è Guido Caprino, e insieme a lui ci sono Eugenio Franceschini, Dora Romano e Sergio Romano. Il progetto è stato invece ideato da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, e porta in scena personaggi dall’identità profonda e a tratti misteriosa, in una Rimini in bilico tra la magia e l’intervento della ‘Ndrangheta.
La trama della nuova serie Rai
Al centro della serie ci sono le indagini dell’ispettore Marco Cagnani, detto Cagnàz. Lui è un poliziotto anticonformista ma geniale che vive le regole a modo suo. Conosce ogni dettaglio e segreto della Riviera Romagnola, così come anche il crimine locale, dato che è cresciuto tra bagnini e pescatori. Vive inoltre sulla sua barca nella darsena di Rimini insieme al suo amato cane Bobmarley, ex segugio dell’antidroga. A stargli accanto c’è Roberto Ossani, collega preciso e diffidente, con cui forma una coppia improbabile ed efficace.
I due sono diversi in ogni cosa e, tra intuizioni brillanti e modi irriverenti, risolveranno i casi mettendo da parte le differenze ma fidandosi dell’affetto che li lega e della loro sincera amicizia. Cagnàz nasconde però un’ossessione, cioè quella di incastrare Maria Caterina Picciarefferro, detta la Zia, una spietata boss della ‘Ndrangheta. La serie tv si dividerà in 8 episodi da 50 minuti ciascuno, che saranno girati in 14 settimane tra Rimini e provincia.