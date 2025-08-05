Rai e Mediaset, rivoluzione in vista: cosa succederà a Pomeriggio 5 e Affari Tuoi

Settembre si avvicina, e con esso si prepara una vera e propria rivoluzione nei palinsesti delle principali reti italiane. Rai e Mediaset stanno infatti lavorando dietro le quinte a cambiamenti strutturali che andranno a modificare il volto di due trasmissioni simbolo del pomeriggio e dell’access prime time: Pomeriggio 5 e Affari Tuoi. Scelte editoriali, strategie concorrenziali e nuovi volti alla conduzione: il menu dell’autunno televisivo si preannuncia ricco di novità.

Le decisioni che stanno emergendo in queste settimane rivelano quanto la sfida degli ascolti sia ormai serrata, soprattutto nelle fasce orarie più calde. Rai e Mediaset, che stanno osservando i bilanci della scorsa stagione, stanno affinando formule e strategie per catturare fin da subito l’attenzione del pubblico. Da un lato, la TV di Stato prepara un anticipo sorprendente per il ritorno di uno dei suoi format più amati. Dall’altro, l’ammiraglia Mediaset si appresta a stravolgere uno dei suoi programmi cardine, affidandolo a un volto noto ma inedito per quella fascia.

Dietro le decisioni, non solo ragioni di palinsesto, ma anche una visione più precisa su cosa vogliono oggi i telespettatori: più informazione, più profondità, meno leggerezza preconfezionata. In questo scenario, si inseriscono due mosse strategiche che hanno già catturato l’attenzione del pubblico.

Affari Tuoi anticipa e Pomeriggio Cinque con un nuovo conduttore

In casa Rai, gli ottimi risultati ottenuti recentemente dalla fascia preserale hanno spinto i vertici a rompere gli schemi. Affari Tuoi, il game show che ha riconquistato il pubblico grazie all’allegria di Stefano De Martino, potrebbe infatti tornare in onda prima del previsto. Il conduttore napoletano, ormai figura centrale del nuovo volto della Rai, si prepara così a debuttare con una settimana di anticipo rispetto alla data originaria. La decisione non è solo una risposta al successo estivo de La Ruota della Fortuna, ma anche una mossa per consolidare il legame con un pubblico ormai fidelizzato.

L’anticipo dell’access prime time non è l’unico fronte su cui si sta intervenendo. C’è fermento anche sul fronte del daytime, in particolare nel pomeriggio, dove la Rai è chiamata a rafforzare l’offerta contro una concorrenza sempre più agguerrita. In quest’ottica, il rientro di La Vita in Diretta sarà osservato con attenzione, soprattutto per valutare l’impatto dell’anticipo Mediaset.

Se la Rai anticipa, Mediaset non resta a guardare. Il ritorno di Pomeriggio 5, previsto per il primo settembre, si annuncia come un taglio netto con il passato. A condurre non sarà più Myrta Merlino, ma Gianluigi Nuzzi, già noto al grande pubblico per la sua lunga esperienza nel raccontare la cronaca giudiziaria. Una scelta che riflette un cambio di rotta editoriale: meno talk generalisti, più spazio all’informazione pura, più rigore nei contenuti. Nessuna co-conduzione, nessuna virata sull’intrattenimento: Nuzzi sarà l’unico volto del programma, che dovrebbe anche vedere un lieve anticipo nell’orario di messa in onda.

La nuova impostazione punterà su un approccio più giornalistico, con ampio spazio alle notizie di attualità, ai fatti di cronaca e ai temi caldi dell’agenda mediatica. Restano alcuni segmenti dedicati ai programmi più seguiti della rete, come Grande Fratello, ma il tono generale sarà decisamente più asciutto e meno frivolo. In questo modo, Pomeriggio 5 tenta di distinguersi e di imporsi come punto di riferimento informativo nella fascia pomeridiana, sfidando direttamente La Vita in Diretta.