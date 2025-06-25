Rai, cosa succederà a Report. La replica di Ranucci: “Non hanno avuto il coraggio di dirmelo”

Le novità apportate ai palinsesti Rai della prossima stagione hanno allertato l’opinione pubblica. Le decisioni prese dalla dirigenza di rete hanno dato vita ad un terremoto inaspettato, visto che hanno tagliato alcuni format e colpito in modo incisivo programmi di rilievo, che conseguono ascolti rilevanti. Tra questi c’è sicuramente Report, programma di approfondimento e inchiesta, in prima linea ormai da diversi anni, che offre un vero e proprio servizio ai cittadini.

Il programma è considerato una colonna della rete di stato, espressione della libertà di stampa e lontano da ogni tipo di condizionamento. Del resto Sigfrido Ranucci, che ha ereditato la conduzione da Milena Gabanelli, gode della stima e dell’approvazione del pubblico e ha sempre tenuto la testa alta. Ranucci non si è mai fatto intimidire, ne è sceso a compromessi con nessuno. Insieme alla redazione di Report ha fatto un lavoro impegnativo, si è sempre rivelato trasparente e dotato di un’integrità non sempre scontata.

La notizia sui tagli di Report è stata condivisa d’alcune agenzia di stampa e sarà resa ufficiale solo durante la conferenza stampa che i vertici di rete terranno i primi di Luglio e dove riveleranno tutte le novità del palinsesto della prossima stagione. Tuttavia Ranucci, persona diretta e sincera, non poteva non replicare alla notizia che lo coinvolge in prima persona. Il giornalista non ha atteso l’annuncio ufficiale e ha risposto alla dirigenza Rai senza filtri: ecco cos’ha dichiarato.

Ranucci risponde alla dirigenza Rai: la polemica

“Sapevo dei tagli ma non interessavano Report…Lo apprendo dalle agenzie, a me non hanno ancora avuto il coraggio di comunicarmelo”, ha scritto Ranucci sui social. Il conduttore si aspettava di essere messo al corrente dl taglio, me non ha ricevuto nessuna chiamata. A Report sono state sottratte 4 puntate: ci saranno 24 appuntamenti e non 28 come il solito. Appaiono poche ma in realtà sono un mese di programma e per un format come quello di Report hanno un peso non indifferente. Ranucci non sembra aver digerito la scelta della rete, e non poteva non manifestare il proprio pensiero.

C’è da dire che la ristrutturazione Rai ha coinvolto Report, ma anche altri programmi. Anche Presadiretta di Riccardo Iacona, Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, da FarWest di Salvo Sottile sono stati ridimensionati mentre Petrolio non andrà in onda. Ci sono poi una serie di format che sono stati penalizzati e esclusi dal palinsesto della prossima stagione tv, e questo perché i tagli sono stati mirati e diretti.

Rai, tutti i format eliminati dal palinsesto della prossima stagione

Ranucci ha manifestato il suo dissenso per i tagli della Rai, ma non è il solo che ha subito gli effetti negativi di questa ristrutturazione. E se Report è stato privato di 4 puntate, Agorà Weekend è stato soppresso visti i bassi ascolti che non hanno mai superato il 4%.Intanto l’Usigrai, sindacato interno dei giornalisti Rai, ha rivelato pubblicamente la sua preoccupazione per i tagli fatti ai vari format informativi.

Una bassa offerta dell’informazione non è un segnale positivo per la rete di stato che prima di tutto deve offrire un servizio pubblico agli italiani. Ad oggi l’instabilità informativa in tv preoccupa e sembra prendere il sopravvento, a confermarlo anche il recente addio di Enrico Mentana al Tg de La7.