Rai, cosa succederà a Il Paradiso delle Signore, Las Sabinas e Un Posto al Sole

Ad agosto sono in arrivo diversi cambiamenti per quanto riguarda le soap Rai. Gli spettatori assisteranno a delle variazioni nel palinsesto delle tre reti pubbliche, anche se di breve durata, giusto il tempo di una rapida pausa per l’estate. Le soap opera sono uno dei cavalli di battaglia di viale Mazzini. Cosa succederà agli appuntamenti con le storie d’amore di casa nostra o straniere?

In ballo ci sono tre titoli ben noti agli spettatori Rai. Due sono ormai grandi classici – Un Posto al Sole e Il Paradiso delle Signore che vanno, rispettivamente, verso la trentesima e la decima stagione – mentre la soap spagnola Ritorno a Las Sabinas è una new entry assoluta nel daytime pomeridiano di Rai 1, dove ha preso posto nella stessa fascia oraria del Paradiso.

Ritorno a Las Sabinas, Il Paradiso delle Signore, Un Posto al Sole: cosa succederà alle tre soap Rai

Partendo proprio da Ritorno a Las Sabinas, la soap iberica che ha debuttato lo scorso 19 maggio nella stessa fascia oraria del Paradiso – da lunedì a venerdì a partire dalle 16:00 – dal 7 luglio “traslocherà” su Rai 2 alla mattina, con due puntate. Le vicende delle sorelle Molina di ritorno nel paese che le ha viste crescere si fermeranno però nel mese di agosto, non arriveranno fino a settembre.

La soap iberica non è riuscita a fare breccia nel cuore degli spettatori italiani, fermandosi al milione di spettatori e uno share tra il 9-10%. Risultato non eccelso se paragonato agli ascolti della soap turche di Mediaset. Calcolando che Ritorno a Las Sabinas prevede 70 episodi, la metà circa dei quali già andati in onda, con il doppio appuntamento il gran finale dovrebbe arrivare ad agosto.

Musica ben diversa per Il Paradiso delle Signore che nella scorsa stagione ha viaggiato regolarmente intorno al 20% di share. La decima stagione del period drama ambientato nella Milano di metà anni Sessanta andrà in onda a partire dall’8 settembre. Ma la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi farà compagnia al suo pubblico già prima di settembre. Da agosto infatti andranno in onda le repliche degli ultimi episodi della scorsa stagione, trasmessi a maggio 2025.

Il finale dell’ultima stagione farà da traino al nuovo capitolo de Il Paradiso. Una sorta di “ripasso” degli episodi più avvincenti che nella scorsa primavera hanno riservato colpi di scena memorabili agli appassionati della soap. Su tutti spicca la rivelazione della paternità di Umberto. Il commendatore ha scoperto dalla bocca di Adelaide di essere il padre di Odile appena prima che la contessa si sottoponesse a un delicato intervento al cuore (dagli esiti per nulla scontati).

Grandi novità per Il Paradiso 10, stop per Un Posto al Sole

Appuntamento all’8 settembre dunque per Il Paradiso delle Signore 10 con tante novità in arrivo, tra matrimoni in vita e nuovi personaggi come quelli interpretati da Simone Montedoro e Paolo Romano, due volti notissimi di altre serie di successo della Rai come Don Matteo e Un Posto al Sole. A proposito di Upas, la soap partenopea andrà avanti per tutta l’estate. O quasi.

Sì, perché come da abitudine le vicende di Palazzo Palladini si prenderanno una piccola pausa a cavallo di Ferragosto. Un Posto al Sole si fermerà infatti da lunedì 11 a venerdì 22 agosto 2025. Una decina di giorni di stop per rifiatare. La “Beautiful italiana” si avvicinerà al trentennale di messa in onda tornando regolarmente su Rai 3 il 25 agosto 2025.