Rai, chi torna (e chi no) a settembre: cosa vedremo

Lavori in corso alla Rai, che è prossima ad annunciare il palinsesto della prossima stagione tv. L’attenzione è rivolta ai daytime, ai programmi del weekend, e alcuni format d’intrattenimento. Chi dirà addio al suo pubblico e chi invece è stato confermato per la nuova stagione? Le novità appaiono diverse anche se tendenzialmente la dirigenza della rete di stato non sembra voler apportare grandi cambiamenti: diversi i programmi che hanno ottenuto dati d’ascolto rilevanti e che nel corso dell’anno hanno visto salire gli ascolti. E proprio in virtù del fatto che squadra vincente non si cambia, molti volti Rai sono stati confermati alla guida dei loro format.

I programmi che il pubblico vedrà da Settembre sono consolidati e per certi versi apprezzati dai telespettatori anche se c’è chi avrebbe preferito qualche cambiamento. Secondo alcuni rumors Elisa Isoardi potrebbe sostituire Emma D’Aquino nel format del sabato mentre è ancora tutto da decidere il futuro di Domenica in. Dopo l’annuncio dell’addio di Mara Venier, addio che a quanto pare quest’anno è definitivo, la Rai sta pensando di rivoluzionare il pomeriggio del dì di festa. Come? Per ora non ci sono indiscrezioni in merito, ma non è escluso che possano realizzarsi più format.

Sono stati anche ipotizzati diversi nomi di chi potrebbe sostituire Mara: si è pensato a Matano ma anche a Fiorello e a Gabriele Corsi, ma per ora non ci sono conferme. Non si è ipotizzato nessun nome femminile anche se non è escluso che la Rai punti su un volto giovane, scelta che potrebbe rivelarsi vincente. Del resto Stefano De Martino si è conquistato il titolo di personaggio rivelazione dell’anno proprio grazie alla sua neo conduzione ad Affari tuoi.

La Volta Buona, terza stagione per Caterina Balivo

Confermata la terza stagione de La Volta Buona. Il talk pomeridiano di Rai Uno, nonostante la concorrenza spietata di Uomini e Donne e degli ascolti altalenanti, tornerà puntuale a Settembre. Caterina Balivo è una perfetta padrona di casa, piace al pubblico, ed è un personaggio composto e gradevole, mai sopra le righe.

Subito dopo andrà in onda Il Paradiso delle Signore, soap made in Italy di successo, che riprenderà il suo percorso subito dopo l’Estate. Il pomeriggio di Rai Uno proseguirà con Alberto Matano e La Vita in diretta. Format quest’ultimo dedito all’attualità, ma anche alla cronaca e al costume, ricco di ospiti, che primeggia sempre negli ascolti. Il daytime del primo canale non subisce così nessuna variazione ed è confermato in blocco.

Unomattina, confermati alla guida Ossini e Ferrolla

Anche Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla hanno superato l’esame e sono stati confermati per la prossima edizione di Uno Mattina. I due conduttori sono alla loro terza stagione e si sono rivelati due timonieri d’eccezione. Nonostante la particolare fascia oraria conquistano l’Auditel e ricevono sempre critiche positive. La coppia è affiatata e il fatto di essere riconfermati rivela che la dirigenza di rete apprezzi molto il loro lavoro.

Eleonora Daniele tornerà a settembre con Storie Italiane e così anche Antonella Clerici che il 30 Maggio ha salutato il pubblico di E’ sempre Mezzogiorno. I due format hanno un vasto seguito e portano alla Rai risultati eccellenti in fatto di share. La programmazione estiva delle tre reti di stato per il momento non prevede grandi novità, non ci saranno nuovi debutti in questo periodo a parte il ritorno atteso di Reazione a Catena, che sarà condotta da Pino Insegno.