Rai, C’è ancora domani di Paola Cortellesi in prima visione assoluta: dove e quando vederlo

C’è ancora domani, interpretato e diretto da Paola Cortellesi, è tra i film di maggiore successo del 2023. La pellicola è infatti stata distribuita in 15 paesi del mondo e in ognuno ha ottenuto un impatto mediatico di grande spicco. La regista e attrice ha anche ricevuto diversi premi. Ambientata nell’immediato secondo dopo guerra, si parla della storia di una famiglia romana che deve affrontare diversi problemi legati alla povertà lasciata dal conflitto, ma anche alle numerose questioni sociali. La Cortellesi ha toccato temi come la condizione femminile dell’epoca e ha invitato il pubblico ad un’attenta riflessione sul ruolo della donna negli anni.

La trama di C’è ancora domani

Delia è sposata con Ivano, interpretato da Andrea Mastrandrea, ha tre figli, e vive un matrimonio non molto felice. Rassegnata ai maltrattamenti del marito spera per la figlia un futuro diverso. Diversi gli abitanti del quartiere che sono parte della quotidianità di Delia, come la migliore amica Marisa e l’ex storico Nino, interpretato da Vinicio Marconi.

Delia non ha mai dimenticato quest’ultimo, da cui è ancora corteggiata. La protagonista ricopre il ruolo di moglie e madre, un ruolo che in alcune circostanze le sta stretto. Così quando riceve una lettera misteriosa riesce ad avere una visione del suo futuro diversa e per questo è motivata a cambiare le cose. Immagina un futuro migliore ed è sicura di poter essere felice senza subire violenze e condizionamenti esterni. Comprende che deve fare qualcosa specialmente per il bene dei suoi figli.

I dettagli sulla messa in onda

Durante la Presentazione delle proposte autunnali della Direzione Cinema e Serie TV organizzata dal palinsesto Rai, è stata annunciata la messa in onda dell’iconico film C’è ancora domani, programma per il giorno 25 novembre – Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne – in prima visione assoluta su Rai 1.