I fan di Stefano De Martino e di Affari tuoi, questa sera, non potranno gustarsi il programma. Ecco perché non andrà in onda.

Rai, cambio programmazione: perché stasera 8 settembre Affari tuoi non va in onda

Un inizio di stagione tutt’altro che semplice per Affari Tuoi. A meno di una settimana dalla ripartenza, il game show condotto da Stefano De Martino deve fare i conti con un nuovo stop. E a esultare, probabilmente, sarà La ruota della fortuna, tornata in onda, con ascolti molto importanti, grazie alla conduzione di Gerry Scotti.

Il duello tra i due format è tra i più accesi di questa stagione televisiva. Da un lato Stefano De Martino, volto emergente della Rai; dall’altro Gerry Scotti, veterano capace di trasformare ogni suo show in un successo. E i dati Auditel registrati negli ultimi giorni segnalano un leggero vantaggio per il conduttore di Mediaset, complice proprio l’assenza forzata del competitor.

Salta Affari tuoi: ecco perché?

Stasera, 8 settembre, il celebre “gioco dei pacchi” non sarà in onda su Rai1: spazio invece alla Nazionale di Gennaro Gattuso, impegnata a Udine contro Israele per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La Nazionale italiana, infatti, non solo deve vincere, ma deve anche farlo segnando molti gol se vuole continuare a coltivare la speranza di tornare a giocare i Mondiali. Viceversa, sarebbe la terza esclusione consecutiva dalla competizione più prestigiosa. Un’onta per un Paese come il nostro.

La scelta di palinsesto, inevitabile per l’importanza dell’evento sportivo, pesa però sugli equilibri televisivi: a beneficiarne è La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti su Canale 5, che si trova ancora una volta libera di correre senza il diretto concorrente.

Lo scorso 5 settembre era già accaduto: partita della Nazionale in campo e Affari Tuoi costretto a fermarsi. Ora il copione si ripete, proprio in una fase delicata per il programma, chiamato a riconquistare il pubblico dopo la pausa estiva. Ogni assenza dal palinsesto rischia infatti di spostare gli ascolti a vantaggio di Mediaset, che con La Ruota della Fortuna ha costruito un appuntamento solido per tutta l’estate.

Per Affari Tuoi non sarà l’unico ostacolo: dal 27 settembre, ogni sabato sera, dovrà lasciare spazio a Ballando con le Stelle, il dance show di Milly Carlucci che accompagnerà il pubblico fino a dicembre. Un ulteriore “buco” nel palinsesto che rende ancora più complessa la corsa contro la concorrenza.

Intanto, fuori dalla gara degli ascolti, Stefano De Martino si prepara a tornare, anche se solo per una sera, su Canale 5. Sarà infatti tra gli ospiti del concerto-evento di Sal Da Vinci a Napoli, in occasione dei suoi 40 anni di carriera. Un ritorno simbolico nella rete dove il conduttore mosse i primi passi, ai tempi di Amici.