Rai 1 rivoluziona l’estate: i big del daytime non vanno in vacanza a maggio. Scopri chi resta fino a luglio e le grandi novità

Rai, cambio programmazione: le novità per Alberto Matano e Caterina Balivo

Il palinsesto estivo di Viale Mazzini si prepara a debuttare con una strategia che mescola sapientemente la prudenza delle conferme alla curiosità dei nuovi innesti.

La vera sorpresa di questa stagione è la resistenza dei “titani” del daytime: diversamente dal passato, Caterina Balivo e Alberto Matano non saluteranno il pubblico a maggio, ma continueranno a presidiare i rispettivi studi de La Volta Buona e La Vita in Diretta fin quasi alle soglie di luglio.

Questa scelta di prolungare i programmi di punta garantisce una transizione morbida verso i mesi più caldi, mantenendo un legame saldo con l’audience abituale della rete ammiraglia.

La nuova programmazione Rai: chi vedremo

Il panorama cambia però radicalmente non appena ci si sposta verso il weekend o si guarda alle novità che animeranno il cuore dell’estate. Il sabato pomeriggio ritrova la sua vocazione naturalistica con il ritorno di Donatella Bianchi al timone di Linea Blu, mentre si assiste a una vera e propria promozione per Musica Mia, che migra dal secondo canale a Rai 1 sotto la guida di Lorella Boccia e Marco Conidi.

In questo gioco di incastri, resta alta l’attenzione su Elisa Isoardi; per lei si ipotizza una trasformazione di Bar Centrale, che da appuntamento settimanale potrebbe evolvere in una striscia quotidiana proprio per coprire i vuoti lasciati dalle ferie dei colleghi durante il picco agostano.

Le grandi manovre non risparmiano nemmeno i volti storici dell’informazione e dell’intrattenimento leggero. Se al mattino la coppia composta da Carolina Rey e Alessandro Greco sembra pronta a riprendere il comando di UnoMattina Estate, nel pomeriggio si respira aria di novità assoluta per Estate in Diretta.

Con l’uscita di scena di Gianluca Semprini, si fa sempre più concreto il ritorno di Emma D’Aquino in una veste inedita e probabilmente affiancata da un’altra figura femminile.