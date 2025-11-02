Rai cambia i palinsesti del daytime: nuovo orario per Il Paradiso delle Signore

Non è un mistero per nessuno: quest’anno la gara degli ascolti si è fatta più agguerrita che mai. Rai e Mediaset si contendono ogni punto di share e soprattutto l’access time, dove Viale Mazzini sembrava regnare incontrastato, ha riservato grosse sorprese rispetto alla scorsa stagione. Adesso è La ruota della fortuna a riscuotere i favori degli italiani.

Stefano De Martino, reduce da una stagione di successi con Affari Tuoi, ora deve rincorrere lo show di Gerry Scotti e Samira Lui. Ma la sfida tra le due aziende non si limita certo all’access. Anche il daytime pomeridiano è teatro di un braccio di ferro che vede protagoniste due soap: La forza di una donna per Canale 5 e Il Paradiso delle Signore per Rai 1.

Nelle scorse settimane Mediaset ha cambiato volto al suo palinsesto pomeridiano anticipando la messa in onda della dizi turca. Proprio nelle ultime ore è arrivata la risposta di casa Rai con una variazione all’orario de Il Paradiso delle Signore che venerdì scorso (31 ottobre) ha sorpreso gli spettatori.

Il nuovo orario de Il Paradiso delle Signore

Da qualche tempo si parlava di un possibile posticipo de Il Paradiso delle Signore 10. Venerdì 31 ottobre la soap di Rai 1 è andata in onda dieci minuti dopo rispetto all’orario abituale. La puntata che ha visto Adelaide smascherare la relazione tra Marcello e Rosa è partita alle 16:10 anziché alle 16:00. Una partenza posticipata che ha un suo perché.

Il tentativo è quello di arginare, almeno parzialmente, la forte concorrenza della soap opera turca La forza di una donna. La dizi è stata programmata su Canale 5 subito dopo Uomini e Donne, nello slot orario delle 16:05-16:25. In questo modo la competizione con il period drama di Rai 1 è diventata diretta. Una mossa, quella di Mediaset, che si è rivelata vincente.

La dizi turca ha capitalizzato al massimo i quattro mesi di assenza de Il Paradiso delle Signore, fidelizzando il pubblico nel periodo estivo. Attualmente la soap con Bahar continua a prevalere nella gara Auditel. Lo dicono anche i dati degli ascolti di giovedì 30 ottobre. La forza di una donna ha fatto registrare 1 milione e 889 mila spettatori, conquistando uno share del 22.68%.

Un buon risultato anche quello raggiunto da Il Paradiso delle Signore che nella stessa giornata si è attestato sul 17,6% di share con 1 milione e 459 mila spettatori. Numeri però ancora inferiori rispetto a quelli della passata stagione, quando la soap opera ambientata nella Milano del boom economico viaggiava intorno a una media del 19-21% di share.

Il nuovo orario mira a risollevare ulteriormente gli ascolti della soap, uno dei fiori all’occhiello di Viale Mazzini, giunta alla decima stagione (l’ottava nella versione daily). Venerdì scorso il Tg1 è stato invece anticipato alle 16:00, subito dopo La volta buona condotta come sempre da Caterina Balivo. Dalla partenza posticipata del Paradiso potrebbe beneficiare Alberto Matano con il suo La Vita in diretta.

Il Paradiso delle Signore, che con il nuovo orario terminerà a ridosso delle 17, ha sicuramente più seguito della breve edizione del telegiornale. Perciò potrebbe fare da traino a La Vita in diretta, avvantaggiando ulteriormente il programma di Alberto Matano nella sfida a colpi di share con il suo diretto competitor: Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi.