Rai, arriva un altro game show: data d’inizio, conduttore, curiosità

Da sempre il confronto televisivo tra Rai e Mediaset in access prime time è stato terreno di scontri serrati. Ogni stagione porta con sé nuovi equilibri, con programmi capaci di spostare milioni di spettatori da un canale all’altro. In queste settimane la sfida è diventata ancora più evidente.

La decisione di Canale 5 di puntare su La ruota della fortuna si è rivelata un successo immediato. La trasmissione guidata da Gerry Scotti ha registrato ascolti da record anche in pieno agosto, riuscendo a superare senza difficoltà i rivali diretti. Una mossa che ha cambiato l’assetto del palinsesto serale.

Dall’altra parte la Rai ha visto vacillare una delle sue certezze. TecheTecheTè, che da anni occupa quello spazio, non è riuscito a imporsi neppure in una serata, subendo un calo che ha acceso più di un campanello d’allarme all’interno dell’Azienda Pubblica.

In un contesto così competitivo, appare inevitabile che la televisione di Stato cerchi contromisure. Come sottolineato da AffariItaliani.it, la rete ammiraglia non sembra intenzionata a lasciare il proprio pubblico in balia delle scelte di Mediaset e starebbe già preparando una contromossa.

Un cambio di strategia nell’access prime time

Secondo quanto riportato, la Rai avrebbe già preso una decisione significativa con diversi mesi di anticipo. L’idea è quella di non proporre più TecheTecheTè nell’estate 2025, ma di affidarsi a un format inedito da collocare subito dopo la nuova edizione di Affari Tuoi con Stefano De Martino.

La scelta, maturata a dieci mesi dal debutto, segnala la volontà di rinnovare l’offerta e di non restare ancorati a schemi che non funzionano più. Come evidenzia La Nostra Tv, l’obiettivo è dare al pubblico un prodotto fresco, capace di competere con il traino vincente di Gerry Scotti che sta registrando ottimi ascolti con la sua Ruota della fortuna su Canale 5.

L’annuncio di un nuovo game show su rai uno

Il portale AffariItaliani.it ha anticipato che “in Rai si è già deciso, con 10 mesi di anticipo, di presentare la prossima estate un nuovo game show proprio da inserire nell’access time”. Si tratterebbe quindi di un cambiamento storico per la fascia pre-serale della rete ammiraglia.

Resta da capire quale sarà il destino di TecheTecheTè. Secondo indiscrezioni circolate sui social, il programma non sarebbe cancellato, ma piuttosto spostato in un’altra collocazione ancora da definire. Intanto la sfida con Mediaset è appena iniziata e il pubblico si prepara a scoprire come evolverà il duello dell’access prime time.