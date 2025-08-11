Rai, arriva la comunicazione interna: l’azienda richiama i conduttori

All’interno della Rai c’è maretta per una nota che sta facendo il giro del web. Al centro, i protagonisti dell’informazione e dello spettacolo, destinatari della comunicazione firmata dall’Amministratore Delegato Giampaolo Rossi. Quest’ ultimo ha ribadito alcune regole fondamentali per tutto il personale, in particolare riguardo all’uso dei social network.

Non si tratta di un semplice richiamo formale ma di una vera e propria direttiva la Rai vuole che ogni parola, ogni contenuto diffuso online, soprattutto da chi rappresenta il volto dell’azienda, sia in linea con una gestione precisa e coordinata. In un momento in cui i social sono diventati palcoscenici fondamentali per il dialogo con il pubblico, la comunicazione interna sottolinea come ogni messaggio debba rispettare determinate norme.

Sotto la superficie, però, questo richiamo suona anche come una risposta a recenti tensioni nate proprio sui social, dove alcuni volti noti della Rai si sono lasciati andare a commenti o prese di posizione che hanno acceso qualche polemica. In questo contesto, la lettera dell’AD può essere letta anche come un tentativo di arginare possibili future “tempeste digitali”.

Attenzione all’uso dei profili privati

Il richiamo rappresenta una regola che, seppur ovvia per chi lavora in un’azienda mediatica, si fa ora stringente e senza margini di interpretazione: la gestione delle informazioni legate alla Rai, soprattutto quelle divulgate in pubblico, deve essere rigorosamente controllata. In particolare, qualsiasi comunicazione su canali ufficiali, come i profili social aziendali, è di competenza esclusiva dell’Ufficio Stampa e dei team autorizzati, che operano con l’obiettivo di promuovere contenuti e prodotti audiovisivi in modo coordinato e ufficiale.

“Si rammenta che i vigenti regolamenti aziendali (…) prevedono che la divulgazione di atti, notizie e informazioni relative all’Azienda, in qualsiasi contesto ‘pubblico’ (compreso quelle delle piattaforme social) sia di pertinenza esclusiva dell’Ufficio Stampa. L’attività sui profili social aziendali pertanto (sia se centralizzata nelle responsabilità della Direzione Rai Play e Digital, sia se eseguita dalle redazioni di alcuni programmi) deve rispondere unicamente all’esigenza di pubblicazione di contenuti editoriali e/o promozionali dei prodotto audiovisivi di competenza.” Dice la nota.

La novità più significativa riguarda però i profili personali dei dipendenti, che da semplici canali privati sono oggi considerati veri e propri spazi pubblici. La comunicazione interna sottolinea come anche le attività sui social personali rientrino nelle regole del Codice Etico dell’azienda.

“Anche la pubblicazione sui profili social personali, come qualsiasi attività sui presidi digitali, è considerabile alla stregua di comunicazione ‘pubblica’ e pertanto vincolata dal Codice Etico (…). In ragione di quanto sopra, si ribadisce dunque che qualsiasi violazione di quanto già normato sarà valutata sotto i profili disciplinari.”

Ciò significa che ogni post, commento o condivisione effettuata da un conduttore o un collaboratore Rai deve rispettare le stesse normative vigenti per la comunicazione ufficiale, pena possibili conseguenze disciplinari.