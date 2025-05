Rai, a maggio torna Doc senza Luca Argentero. Milly Carlucci pronta al debutto con il nuovo cast

I palinsesti Rai di Maggio 2025 propongono diverse novità. La rete di stato non vuole essere da meno delle piattaforme a pagamento e propone ai telespettatori diversi nuovi prodotti: dagli eventi musicali all’intrattenimento, ma anche le fiction inedite e i talk. La dirigenza di rete ha scelto di conquistare l’Auditel schierando il meglio della sua scuderia, scendendo in campo anche con diverse novità che non deluderanno i telespettatori. Ecco cosa vedrà il pubblico nelle prossime settimane.

Occhi puntati sul ritorno in pista di Milly Carlucci. La consolidata conduttrice riaccende Ballando con le stelle con un’edizione del tutto rinnovata, che sicuramente supererà la prova share. Sognando… Ballando con le stelle debutta il 9 Maggio su Rai Uno e mira a diventare leader della prima serata. Spin-off realizzato per celebrare i 20 anni di Ballando, il talenti sarà un successo: presenti diversi volti e personaggi noti che in passato hanno partecipato al programma, ma anche ospiti inaspettati. Non mancheranno i momenti di spettacolo e le sorprese. Confermata anche la giuria capitanata da Carolyn Smith.

Attesa anche per L’Eurovision Song Contest 2025 che quest’anno si svolgerà a Basilea. L’evento musicale andrà in onda su Rai 2 il 13 e il 15, date in cui si svolgeranno le semifinali, mentre il 17 ci sarà la finalissima. L’Italia, rappresentata da Lucio Corsi, è tra le nazioni accedono direttamente alla finale, tuttavia il cantante rivelazione di Sanremo si esibirà anche nei giorni precedenti. Conduttori live della manifestazione saranno Big Mama e Gabriele Corsi. Previsto anche il debutto di un nuovo programma comico condotto da Gigi e Ross e Elisabetta Gregoraci: dal 25 aprile al 23 maggio, tutti i venerdì, andrà in onda Audiscion.

Rai, Le fiction inedite di Maggio 2025

Tra le novità più eclatanti programmate dalla Rai c’è il debutto di due nuove fiction su cui la dirigenza di stato ha investito molto. Del resto la Rai è leader negli ascolti anche grazie a serie di successo come Che Dio ci aiuto, Don Matteo, Blanca, Ad Un passo dal cielo e molte altre. Per questo è prossima a lanciare due prodotti nuovi: il primo, Gerri, è una serie crime interpretata da Giulio Beranek che vesti i panni di un ispettore di polizia dal fascino irresistibile. La trama intensa e appassionata di Gerri terrà incollati i telespettatori. La neo fiction diretta da Giuseppe Bonito debutta il 5 maggio su Rai 1 e andrà in onda tutti i lunedì.

C’è molta attesa anche per Doc, versione statunitense di Doc- nelle tue mani. La serie è stata realizzata dalla Fox ed è ispirata a quella made in Italy. Protagonista non sarà il dottor Fanti, ma la dottoressa Amy Larsen che a causa di un incidente perde la memoria e questo la costringe a rivedere tutta la sua vita. Molly Parker, interpreta la protagonista. Doc va in onda dal 28 Maggio su Rai Uno e il suo debutto è molto atteso: l’assenza di Luca Argentero peserà sul successo del remake?

Sapiens Un solo pianeta e Che ci faccio qui: le novità di Maggio di Rai 3

Dal 16 maggio torna anche Mario Tozzi e il suo Sapiens: Un solo pianeta: format di successo che pone al centro dell’interesse il rapporto uomo e natura e che invita alla riflessione. Che ci faccio qui è invece un docu-reality condotto da Domenico Iannacone che racconta storie di resilienza, speranza e forza di realtà spesso invisibili.

Debutta il 30 Maggio e sono in programma 4 puntate, che andranno in onda ogni giovedì in prima serata. Previsto sempre su Rai 3 il debutto il 14 Maggio di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, guidato da Piero Chiambretti. Show di successo che mette in primo piano l’universo femminile e che coinvolge ospiti speciale e di rilievo. Un talk ironico, leggero e considerato dalla critica anche intelligente.