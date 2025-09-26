Rai 1 trova “La Ricetta della Felicità” e vince facile, “La Notte nel Cuore” fa un passo indietro. I dati Auditel del 25 settembre 2025

Il piano di Cologno Monzese non ha funzionato. Mediaset ha puntato sulla maratona de “La Notte nel Cuore” per cercare di infastidire, mediaticamente parlando, il debutto Rai della nuova serie “La Ricetta della Felicità”. Il risultato, per Canale 5, è stato debole e parzialmente soddisfacente. La nuova fiction di Raiuno trionfa con il 19% di Share interessando più di 3 milioni di spettatori.

Un debutto incoraggiante dalle parti di Viale Mazzini che, dopo “Balene – La Serie”, trova un altro prodotto coinvolgente che stimola l’interesse dei telespettatori. Canale 5 deve accontentarsi del 15,7% di Share. Una percentuale che le permette di stare a galla, ma per quanto riguarda la serialità il Biscione sembra essere molto indietro nelle scelte.

“La Ricetta della Felicità” premia Raiuno, Canale 5 tiene botta con “La Notte nel Cuore”

Il vero banco di prova sarà a febbraio 2026 con il ritorno in prima serata de I Cesaroni. Prima c’è la nuova fiction di Marco Bocci, su cui però resta ancora il beneficio d’inventario. Una scommessa (da vincere) per Piersilvio Berlusconi memore dei fasti di Squadra Antimafia. C’è vita oltre Raiuno: Ore 14 di Sera, sul secondo canale, intrattiene 686.000 spettatori assicurando il 5,3% di Share. Milo Infante riesce a fare il suo dovere al meglio da anni, un volto rassicurante per Raidue. Sia al pomeriggio che nelle ore notturne.

La partita di Coppa Italia, Torino-Pisa, invece si ferma al 4,5% di Share. L’interesse per queste manifestazioni sportive, considerando il contesto, è sempre medio alto. Le fasi iniziali del torneo, tuttavia, garantiscono una resa parziale. A meno che, in campo, non ci sia una testa di serie come Milan, Juventus o Inter.

Zucchero accontenta Raitre, Dritto e Rovescio guadagna terreno

Il picco di ascolti, per quanto concerne la Coppa Italia, si ha con la finale ma non è ancora il momento. Raitre si affida, invece, al documentario su Zucchero che lascia un retrogusto d0lce – nomen omen – agli spettatori con il 5% di Share. Balzo in avanti per Dritto e Rovescio che totalizza il 6,8% di Share.

Rete 4 comincia a prendere le misure con la sua mole di talk show a disposizione che fanno dell’approfondimento politico e di cronaca un punto cardine dell’emittente. Restando in tema, Piazzapulita su La7 resta un passo indietro: fermo al 6,3% di Share. In scia alla concorrenza. TV8, dopo la risorsa XFactor, punta sulla partita di Europa League in esclusiva: Salisburgo-Porto, però, rende meno del previsto. Appena 820.000 spettatori collegati pari allo 0,9% di Share.

Meglio ha fatto la Nove con l’ultimo spettacolo di Roberto Lipari, lo show si attesta al 2,1% di Share. Meglio, in quest’occasione, il Canale 20 che sceglie di ritrasmettere The Martian – Il sopravvissuto. Scelta che paga, portando la rete a registrare il 2,5% di Share. Criminal Minds, invece, su Rai4 totalizza l’1,2% di Share.

XFactor certezza di Sky

Rende bene, invece, Codice Mercury su Iris interessa 446.000 persone (2,5% di Share). Un punto sotto Arsenio Lupin, contenuto scelto da RaiMovie per la serata di ieri. Delitti ai Caraibi, invece, presente su TopCrime, guadagna il 2% di Share. Cielo punta sull’usato sicuro: Out of Reach conquista l’1,5% (265.000 spettatori). Sky Uno, ultimo ma non per importanza, sfiora il 3% con le audizioni di XFactor. La nuova edizione convince gli spettatori, pronti a vederla anche in replica il lunedì su TV8.