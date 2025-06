Rai 1 punta su Lorella Boccia per l’estate 2025: le novità di Unomattina Weekly

Riflettori accesi! L’estate di Rai 1 è pronta per tornare a far compagnia agli italiani, ma la vera novità di quest’anno è la ballerina e showgirl – ex allieva di Amici – Lorella Boccia. Con un passato televisivo già di grande impatto, l’artista è stata il volto di molti contenuti come Amici, Venus Club, Colorado e Made in Sud, fino ai programmi di divulgazione pop in onda sulle reti Rai. Stavolta è però proprio lei ad accendere l’estate di Rai 1 con Unomattina Weekly, trasmesso ogni sabato dalle ore 8.30 e ogni domenica alle ore 8.20 in diretta su Rai 1. Al suo fianco ci sono Fabio Gallo e Giulia Bonaudi.

La strada di Lorella Boccia è tutta in salita

La ballerina ha raggiunto il successo grazie al talent show Amici di Maria De Filippi e da quel momento il suo percorso è stato tutto in divenire. Conduttrice in primis del daytime dello stesso programma, è stata anche il volto di Real Time e Italia 1 con il successo di Venus Club, fino ai programmi di territorio come Camper in Viaggio e Musica Mia. Ha però messo per la prima volta piede in uno studio Rai nel 2022, quando c’è stata la conduzione di Made in Sud accanto a Clementino, in prima serata su Rai 2.

La squadra Rai l’ha ora di nuovo voluta con sé, portando in tv – e nelle case degli italiani – un vero e proprio viaggio verso le meraviglie italiane. Il programma andrà in onda dal 7 giugno al 7 settembre.

Le novità di Unomattina Weekly 2025

Il prodotto televisivo estivo sta per tornare e andrà in onda ogni weekend in tutto il periodo estivo. Si tratta di una finestra aperta sull’estate mediante cui Lorella Boccia e Fabio Gallo porteranno il pubblico nei luoghi più belli d’Italia e racconteranno le meraviglie del Bel Paese grazie all’aiuto degli inviati. Nel mentre, ci saranno anche pagine di attualità, al cui timone ci sarà Giulia Bonaudi, con collegamenti e servizi di approfondimento. Non mancheranno inoltre interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche a protagoniste di storie curiose, piccole inchieste e musica.