Raffaella Fico ha perso il figlio che aspettava, l’annuncio drammatico: “Immenso dolore”

Raffaella Fico ha dovuto attraversare un terribile lutto: ha infatti perso il bambino che aspettava dal compagno Armando Izzo. A darne la notizia è stato proprio quest’ultimo, che ha scritto sui social per evitare che si creassero false speculazioni. La coppia ha chiesto massimo rispetto della privacy, e ha confessato di trovare la forza di andare avanti nel sentimento che li lega.

L’annuncio sui social

Armando Izzo ha comunicato la perdita del figlio, non ancora nato, sui social. Lo ha fatto con poche parole ma cariche di sofferenza. “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita” – ha scritto lui sulle sue Instagram stories – “purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori“.

La coppia ha poi chiesto rispetto per il dolore che stanno vivendo. “In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata“, ha continuato lui. Raffaella Fico e Armando desiderano infatti vivere questo momento nell’assoluta riservatezza. “L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie“, ha infine concluso. Non sono mancati i tanti commenti dei fan, che hanno espresso tutta la loro vicinanza in un momento così difficile e delicato per la coppia.

La gravidanza annunciata a Verissimo

Proprio lo scorso mese, Raffaella Fico era stata ospite del salotto di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin e in cui la showgirl aveva appunto reso nota la gravidanza. In quella occasione aveva annunciato che sarebbe diventata mamma per la seconda volta, apparendo radiosa e felice per la notizia. Poi aveva anche parlato dell’amore che la lega ad Armando Izzo. “Siamo due anime simili, con gli stessi valori“, aveva detto, svelando anche la felicità della primogenita Pia di diventare sorella maggiore di un nuovo arrivato. “Ha fatto i salti di gioia, ha sempre voluto un fratellino o una sorellina“. In queste ore, c’è stata però la brutta notizia.