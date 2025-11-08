Raffaella Fico: età, l’addio a Balotelli, la figlia Pia, lavoro e studi, dove vive, la chirurgia, profilo Instagram

Quanti anni ha oggi la famosa ex gieffina, perché si è lasciata con il calciatore, la bellissima figlia, chi è il nuovo amore: tutto su di lei

Raffaella Fico oggi ha 37 anni, classe 1988 il prossimo 29 gennaio compirà 38 anni. Diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello 8, da quel momento ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo e della moda, facendo anche alcuni calendari sexy. Questo sabato 8 novembre sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, recentemente è tornata al centro dell’attenzione del gossip poiché ha ufficializzato un nuovo amore.

Ma la Fico è stata spesso sotto ai riflettori, dalla storia d’amore con Mario Balotelli, da cui è nata la figlia Pia, al lavoro, tutto quello che si deve sapere sulla show girl ed ex gieffina, che all’epoca divenne nota per le dichiarazioni fatte riguardo alla sua verginità.

Dove vive Raffaella Fico, ha ceduto ai ritocchi? Tutto su di lei

Raffaella Fico vive con la figlia Pia Balotelli a Napoli, dove ha un bellissimo appartamento in una zona residenziale. Diplomatasi al liceo socio-pedagogico, è originaria di Cercola, comune in provincia di Napoli. Ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando al Grande Fratello quando era molto giovane e, all’epoca, le sue dichiarazioni riguardo alla sua verginità crearono un’accesa polemica. La show girl ha avuto una relazione con Mario Balotelli, storia piuttosto turbolenta che non è finita nel migliore dei modi.

Oggi la Fico parla di Balotelli come uno degli amori più importanti della sua vita, in una intervista aveva spiegato che i dissapori passati sono svaniti e si vorrebbero un grande bene e hanno un rapporto quasi fraterno. Le cose, però, non sono andate sempre così bene tra di loro, quando la Fico scoprì di aspettare una bambina lei e il calciatore si erano già lasciati e lui ha voluto eseguire un test del Dna, una vicenda che è stata al centro dell’attenzione mediatica per diverso tempo. La bambina è nata nel 2012 e il padre l’ha riconosciuta ufficialmente soltanto nel 2014.

Raffaella Fico dalla partecipazione al Grande Fratello a oggi ha preso parte a molti programmi televisivi, tra cui l’Isola dei Famosi, Colorado e tanti altri. Nel 2021 ha partecipato all’edizione vip del programma che di fatto l’ha resa celebre, successivamente ad Avanti un altro! Pure di sera. Oggi la show girl continua a lavorare nel mondo della moda e ha recentemente ritrovato l’amore, da qualche settimana, infatti, ha ufficializzato la relazione con Armando Izzo, calciatore del Monza, la coppia pare essere molto innamorata. Prima di lui la Fico aveva avuto altre relazioni con persone note, come Giulio Fratini, attuale compagno di Antonella Fiordelisi e Piero Neri, discendente di una nota famiglia di armatori.

L’ex gieffina è stata spesso criticata per aver ceduto a presunti ritocchi estetici, la Fico a queste “accuse” ha più volte risposto, spiegando di non avere nulla contro la chirurgia estetica e sostenendo di aver fatto solo un intervento al seno e nient’altro, ammettendo anche di ritoccare le immagini che condivide sui social. Raffaella Fico ha un profilo Instagram molto seguito, che conta 765mlila followers, dove al momento pare che abbia eliminato – forse temporaneamente – tutte le sue foto, lasciando solo quella che annuncia la partecipazione a Verissimo.