Raffaella Carrà Show dal 2 agosto 2021 su Mediaset Extra

Così come Rai 1 in queste settimane sta omaggiando Raffaella Carrà con un best of di Carramba! Che sorpresa, anche Mediaset Extra (il canale tematico Mediaset volto al meglio delle produzioni del biscione) apre uno spazio settimanale in memoria della showgirl scomparsa lo scorso 5 luglio 2021.

TvBlog è in grado di anticiparvi che dal 2 agosto in prima serata sul canale 55 del digitale terrestre verrà trasmesso il Raffaella Carrà show, spettacolo di Canale 5 trasmesso dal 9 gennaio al 23 aprile 1988.

Da tempo il web rumoreggiava su quale sarebbe potuto essere il giusto approccio di Mediaset nei confronti di colei che allo spettacolo ha regalato tanto, in tutte le sue forme. Già nei primi giorni la programmazione di Rete 4 era stata parzialmente modificata ritrasmettendo Tv Story Superstar, trasmissione ‘teche’ dell’inverno 2020 dedicato ai due anni di Raffaella in Fininvest con un mix di momenti tratti dal RCS e da Il principe azzurro, spettacolo del 1989 che concluse l’esperienza nella tv commerciale.

Per quante settimane andrà in onda Raffaella Carrà Show? Lo spettacolo era composto da 16 puntate totali. Per Mediaset Extra si tratta di rispolverare il meglio di queste. Presumibilmente, se il palinsesto di Mediaset Extra da metà settembre sarà nuovamente dedicato al Grande Fratello VIP, sarebbe impossibile pensare di trasmettere l’intero programma dall’inizio alla fine. Per questo (secondo i nostri calcoli) le settimane riservate alle repliche del Raffaella Carrà show potrebbero essere sei, fino al 6 settembre prossimo.

Intanto è stato reso noto che Giovedì 5 agosto, alle ore 11.30, presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, si terrà la messa dedicata a Raffaella, nel trigesimo dalla sua scomparsa.