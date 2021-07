Giovedì 5 agosto, alle ore 11.30, presso la Chiesa di Santo Stefano Protomartire a Porto Santo Stefano, nel comune di Monte Argentario, si terrà la messa dedicata a Raffaella Carrà, nel trigesimo dalla sua scomparsa. Alla funzione sarà presente Sergio Iapino, che accompagnerà le ceneri della grande artista in questo ultimo viaggio nei luoghi a lei più cari, com’era suo desiderio. L’ingresso in chiesa sarà aperto al pubblico secondo le modalità e il numero di posti consentiti dalle vigenti norme anti Covid.

La santa messa in suffragio della regina della tv italiana, scomparsa il 5 luglio scorso a Roma dopo una malattia che era riuscita a mantenere riservata, sarà celebrata dal parroco di Porto Santo Stefano, don Sandro Lusini.

Il Comune di Monte Argentario sta pensando di allestire un maxi schermo in piazza per consentire a chi non potrà entrare in chiesa di seguire la funzione religiosa. Ecco le parole rilasciate all’Adnkronos dal sindaco Franco Borghini:

Vogliamo rendere omaggio nel migliore dei modi alla nostra concittadina Raffaella Carrà, che qui aveva una sua casa e che tanto amava i nostri luoghi.

Ricordiamo che negli scorsi giorni è stato annunciato ufficialmente che la città di Madrid intitolerà a Raffaella Carrà una piazza tra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral. Una iniziativa motivata dal fatto che lei “rappresenta un’icona di libertà per molte generazioni” e che la “sua musica ha ispirato più generazioni“. Nel 2022 dovrebbe, inoltre, debuttare un musical sulla vita del caschetto biondo più famoso del mondo dello spettacolo italiano.