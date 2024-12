Home Rai 2 Radio2 Social Club: lo speciale di Natale in onda su Rai 2 in seconda serata

Per il giorno di Natale, Radio 2 Social Club proporrà uno speciale natalizio che andrà in onda su Rai 2 in seconda serata.