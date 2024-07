Tutte le informazioni sulla prima edizione del Radio Number One Live, in onda mercoledì 31 luglio, in prima serata, su Real Time.

Radio Number One Live è la prima edizione del concerto estivo organizzato dall’emittente radiofonica Radio Number One che si svolge a luglio e che vede esibirsi, dal vivo, una serie di artisti italiani che proporranno sul palco le loro hit. Il programma è condotto dagli speaker del network radiofonico. La versione televisiva del concerto, per quanto riguarda questa prima edizione, va in onda su Real Time, canale di Warner Bros. Discovery.

Radio Number One Live è un programma realizzato da FMedia srl Società Benefit, con il patrocinio del Comune di Mantova e la direzione artistica di Stefano Carboni.

Radio Number One Live, quando va in onda?

La prima edizione della manifestazione musicale organizzata da Radio Number One Live andrà in onda mercoledì 31 luglio 2024, in prima serata, precisamente a partire dalle ore 21:20, su Real Time (canale 31 del digitale terrestre).

Radio Number One Live: cantanti

Tra i cantanti che si esibiranno questa sera, troveremo Aiello, i Coma_Cose, Ermal Meta, gIANMARIA, Irene Grandi, Malika Ayane, Mameli, Nina Zilli, Rocco Hunt, Vale LP (con la partecipazione di Lil Jolie), Virginio e i Santi Francesi.

Radio Number One Live: Mantova

Il concerto si è tenuto a Piazza Sordello, a Mantova, lo scorso 10 luglio, davanti a circa 7mila spettatori. Questo concerto ha fatto parte del programma del Mantova Summer Festival 2024.

È già stata annunciata ufficialmente l’edizione 2025 dell’evento.

Radio Number One: cos’è

Radio Number One è un’emittente radiofonica con sede a Bergamo, fondata nel 1976 con il nome di Radio Trasmissioni Sebine, successivamente cambiato in Radiolagouno. Dal 1995, l’emittente si chiama Radio Number One.

I suoi speaker radiofonici sono Stefano Federici, Miky Boselli, Liliana Russo, Katia De Rossi, Filippo Marcianò, Sergio Sironi, Fabiana Paolini, Laura Basile, Giangiacomo Secchi, Lukino, Agnese Spinelli, Alvise Salerno e Vittoria Marletta.

Radio Number One Live: streaming

Real Time è visibile in streaming su discovery+ e sul sito ufficiale del canale.