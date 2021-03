In un’intervista a La Stampa, Gerry Scotti ha commentato l’arrivo di Quiz, la miniserie britannica trasmessa l’anno scorso dall’emittente ITV e arrivata martedì 16 marzo su Timvision, incentrata sulla vicenda del concorrente Charles Ingram, che riuscì a vincere nel 2001 l’intero montepremi di Who Wants To Be a Millionaire? con l’inganno.

Il conduttore di Chi vuol essere milionario? ha dichiarato al quotidiano torinese:

“Sono andato a vedermi la puntata incriminata. Da addetto ai lavori mi è parso imbarazzante che non si fossero subito accorti di quanto stava accadendo: i colpi di tosse che pilotavano le risposte, il “palo” che si appisola sulla domanda cruciale e la moglie che tossisce sulla risposta finale. Quanto a Ingram, pare un caso da assistenti sociali, un po’ gonzo, quasi simpatico per come è umoristico”.

Gerry Scotti ricorda il grande impatto di quando il game show arrivò anche in Italia, che esordì su Canale 5 il 22 maggio del 2000 con il titolo di Chi vuol essere miliardario?:

“Anche da noi si era creato questo seguito di aficionados, che riguardava un po’ tutti i giochi a premi. Una genia di concorrenti di professione. A noi frenare il fenomeno e intercettare i furbetti informandoci per bene su di loro”.

Il presentatore rivela inoltre di aver agito in prima persona quando gli è parso che qualcosa all’interno del suo quiz non stesse andando per il verso giusto:

“Il conduttore è il più adatto a capire se qualcosa non funziona. Il dubbio qualche volta mi è venuto: ho fatto sospendere con una scusa la registrazione. Abbiamo controllato: ma non abbiamo trovato né. microfoni né. auricolari. Ci siamo sempre sbagliati”.

Scotti insomma esclude che qualcuno possa averla fatta franca:

“Io sono convinto che nessuno ci abbia mai raggirato. É pane per i denti di Antonio Ricci una cosa del genere. Se solo avesse subodorato qualche magheggio, ci avrebbe messi alla griglia con giocosa ferocia. Me compreso che pure gli sono sodale a Striscia”.

Gerry Scotti è in assoluto il conduttore che ha presentato più puntate tra tutte le versioni del game show.

P.S. Qualora ve lo steste chiedendo, la risposta corretta alla domanda nella foto è Luca Toni.