Tutto quello che è successo nella puntata di San Valentino di Affari tuoi con Andrea del Trentino Alto Adige che ha vinto contro il dottore.

“Qui ci sono 50mila euro”: il compagno di Andrea detta legge ad Affari tuoi, quanto hanno vinto nel giorno di San Valentino

Dopo la puntata speciale dedicata all’amore con una coppia che si è sposata in diretta dopo aver portato a casa 90mila euro, Affari tuoi torna in onda oggi, sabato 14 febbraio 2026, con una nuova puntata che vede il ritorno dei pacchisti al posto posto e Andrea del Trentino Alto Adige alla postazione per sfidare il dottore.

Organizzatrice di eventi, mamma da sette mesi della piccola Isabel, Andrea è accompagnata dal compagno che, a sua volta, si chiama anche Andrea. La partita della concorrente del Trentino Alto Adige comincia con il pacco numero 10. Prima di dare il via all’apertura dei pacchi, Herbert Ballerina presenta la sua invenzione che, stasera, si chiama il tappa formaggio mentre Stefano De Martino ricorda che trovando Gennarino nei primi tre pacchi, si può portare a casa il jackpot da 6mila euro.

La partita di Andrea ad Affari tuoi nel giorno di San Valentino

Andrea comincia la sua partita aprendo, come primo pacco, quello dell’Emilia Romagna che contiene proprio l’invenzione di Herbert. Si prosegue, poi, con i pacchi che contengono zero euro, 10 euro, 75mila euro, 300mila euro e 20 euro. Nella puntata di San Valentino, Andrea e Andrea provano a non perdere le speranze per poter portare a casa una cifra importante in vista del matrimonio che sarà celebrato il prossimo settembre.

Il dottore comincia la sua partita offrendo 25mila euro ma l’assegno viene immediatamente tritato. Con i pacchi successivi, Andrea saluta i 30mila euro, 10mila euro e 15mila euro. Andrea rifiuta anche la successiva offerta, sempre di 25mila euro, aprendo, poi, i pacchi che contengono 50 euro, 100mila euro e Gennarino.

Per la terza volta, il dottore torna ad offrire 25mila euro che Andrea rifiuta ancora aprendo un solo pacco prima di ascoltare nuovamente il dottore. Pacco che porta via 20mila euro con il dottore che, poi, per due tiri, offre un assegno da 20mila euro. Una cifra che Andrea decide di rifiutare volendo giocare fino alla fine.

Dopo l’apertura del pacco ballerina e quello da un euro, il dottore propone il cambio che Andrea rifiuta. La concorrente del Trentino Alto Adige, credendo nel suo pacco, va avanti aprendo, però, il pacco che contiene 200mila euro. Per i successivi due tiri prima della finale, il dottore offre 10mila euro. Assegno che viene tritato con Andrea che, dopo aver eliminato due pacchi blu, arriva in finale con il pacco nero e 50mila euro.

Nessuna ultima offerta per Andrea che deve decidere se tenere il pacco numero 10 che ha pescato all’inizio della partita e il pacco numero 20 che è la data di nascita della sua bambina. Dopo una lunga riflessione, Andrea decide di rifiutare il cambio scoprendo di aver avuto, sin dal principio, il pacco da 50mila euro che porta a casa.