Questo Mondo non mi renderà cattivo è la seconda serie tv realizzata da Zerocalcare per Netflix dopo il successo di Strappare Lungo i bordi. Il noto fumettista romano, ha realizzato una nuova storia originale per la piattaforma di streaming. Sei episodi da circa 30 minuti in cui ritroviamo i protagonisti del mondo di Michele Rech, immersi nella realtà della periferia romana. Questo Mondo non mi renderà cattivo debutta il 9 giugno alle 9:01 su Netflix con tutti gli episodi disponibili.

Nel contesto della Città dell’Altra Economia a Roma, giovedì 8 giugno, Zerocalcare e Netflix hanno presentato la serie, inaugurando anche Questo Posto non mi renderà cattivo, un’esperienza fisica con attrazioni e videogiochi legati al mondo di Zerocalcare, che resterà aperta al pubblico fino al 10 giugno.

La serie Questo Mondo non mi renderà cattivo ci riporta nel quartiere caro a Rech, ritroviamo Zero e la sua coscienza sotto forma di Armadillo (con la voce di Valerio Mastandrea). La storia è ambientata in un universo in cui l’alter ego del creatore dei fumetti, ha realizzato la propria serie per Netflix, scherzando anche sulla sua dizione e il suo accento romanesco, che furono molto criticati all’uscita della serie precedente. Intanto nel quartiere torna un vecchio amico. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo.

Questa seconda serie affronta temi importanti e ha una connotazione ancor più politica rispetto alla prima. Al centro però c’è la difficoltà di rimanere se stessi in mezzo alle contraddizioni della vita. Il titolo della serie rimanda a una canzone dei Path, una band romana, che rappresenta una sorta di mantra per Zero che cerca di non cambiare nonostante la vita, la fama, l’età e tutto quello che ci circonda. Tornano naturalmente anche Sarah e Secco con la sua voglia di gelato. E ci saranno anche altri personaggi con incursioni di diversi doppiatori in alcuni momenti degli episodi.