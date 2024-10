La 76esima del Prix Italia, in corso dal 1° al 4 ottobre a Torino, è anche l’occasione per allestire la conferenza stampa di presentazione di Questione di stoffa, film-tv in onda il 10 novembre 2024 su Raiuno e su RaiPlay. Alle 12:00 di oggi, mercoledì 2 ottobre, il TV8 del Centro di Produzione Tv di Torino ospita quindi cast, regista e produttori della fiction.

Una fiction che rientra nella collezione di Purché finisca bene, che il pubblico di Raiuno conosce molto bene: in questa stagione saranno due le storie raccontate e prodotte da Pepito Produzioni con Rai Fiction, tra cui, appunto, Questione di stoffa.

Per parlarne, a Torino sono presenti i protagonisti Kabir Bedi e Pierpaolo Spollon, oltre al regista del film-tv Alessandro Angelini, sceneggiatori, produttori e il resto del cast (che include Beatrice Sandri, Clotilde Sabatino, Nicola Pannelli, Licia Navarrini, Brayan K Paaris, Riccardo Maria Manera, Valeria De Michele).

Scritto dallo stesso Angelini con Antea Sgarano e Caterina Salvadori, Questione di stoffa è ambientato a Bassano del Grappa, dove si trova la sartoria Mampresol, da decenni uno dei fiori all’occhiello della cittadina. L’impresa va a gonfie vele finché l’indiana Rani e il fratello Dev non arrivano in città per aprire un’altra sartoria nella stessa strada, imponendo prezzi concorrenziali e un assortimento di tessuti mai visti prima. Questione di stoffa è una favola moderna, in cui l’amore tra il veneto Matteo e Rani sboccia inatteso nel bel mezzo di una guerra tra le loro famiglie d’origine.