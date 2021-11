Rai 2 ha tolto a Quelli che… il calcio, ma ora prova a ridargli un po’ di spirito sportivo arruolandolo (a fini pubblicitari) per il tennis: in occasione delle Atp finals a Torino, la rete ha affidato alla squadra del programma una striscia di accompagnamento all’evento di grande tennis internazionale che anima per una settimana il PalaAlpitour del capoluogo piemontese. Quando parliamo di squadra, però, non ci riferiamo a tutto il team di conduttori e di autori, ma a una parte di questi: e così, dopo aver smembrato il programma, averlo estirpato dalla domenica pomeriggio, averlo traslato nel prime time del lunedì prima di spostarlo nella concorrentissima serata del giovedì, ora Rai 2 recupera l’etichetta e cerca di applicarla a un prodotto ancor più ibrido che immaginiamo serva a rendere la copertura del tennis internazionale accattivante anche da un punto di vista dell’intrattenimento. Perché in fondo lo sport in prima serata su una generalista è ormai un’operazione ad alto rischio.

Non si tratta però un commento in seconda voce come poteva essere quello della Gialappa’s Band ai Mondiali, né una cornice che accoglie le telecronache dei match, quanto una finestra sull’evento sportivo aperta alla bisogna (e per ‘esigenze’ di sponsor). Per la prima giornata di gare, in programma domenica 14 novembre, Rai 2 propone in prima serata in diretta e in chiaro la sfida tra Matteo Berrettini e Alexander Zverev, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio, Marco Fiocchetti e Paolo Canè. A seguire, quindi alle 23.30 circa da palinsesto, spazio ai cinque minuti di Quelli che… il tennis, presentata come “un’iniziativa editoriale di Raidue e Rai Pubblicità” in onda dalla Nuvola Lavazza di Torino dove ci saranno Melissa Greta Marchetto e Marco Mazzocchi con ospiti del mondo del tennis e dello spettacolo per parlare di curiosità legate alla partita appena trasmessa. Curiosità, quindi, più che commento sportivo: quello poi, nel caso, tocca alla Domenica Sportiva, che segue.

In tutto sono previste 8 puntate di 5′ (cinque minuti) in onda dopo i match trasmessi in diretta dalla rete: il calendario delle gare (che trovate dettagliato nel nostro articolo dedicato) vede Quelli che… il tennis in onda lunedì 15 novembre alle 16.10 (dopo il match tra il supercampione serbo Novak Djokovic e il norvegese Casper Ruud), martedì 16 novembre alle 16.40, mercoledì 17 alle 16.10, venerdì 18 alle 16.10, sabato 20 intorno alle 23.30 (al termine della seconda semifinale) e domenica 21 intorno alle 19.40, dopo la finalissima in programma alle 17.00.

In ogni appuntamento, nonostante la durata davvero minimale, sono previsti un ospite a sorpresa e interviste esclusive, con incursioni dei personaggi del cast fisso di Quelli Che… e ‘domande espresse’ cui rispondere dopo averle estratte dal loro ‘nascondiglio’, ovvero delle palline da tennis. Il pensiero corre al PrimaFestival di Sanremo per avere un’idea della funzione d’uso del programma (e Melissa Greta ne ha esperienza, avendolo condotto nel 2018). Confidiamo nella scrittura di Umberto Alezio e Marco Trombetti, nella regia di Elena Sorrentino e nella conduzione di Melissa Greta e di Marco Mazzocchi.