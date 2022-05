Quelle brave ragazze: la video intervista a Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo

A poche ore dalla messa in onda di ‘Quelle brave ragazze’, produzione Sky Original realizzata da Blu Yazmine, su Sky Uno e in streaming su NOW da giovedì 19 maggio, abbiamo incontrato le tre protagoniste, Mara Maionchi, Orietta Berti e Sandra Milo per farci raccontare, in anteprima, retroscena, curiosità su un viaggio a dir poco scoppiettante.

Tv Quelle brave ragazze: le dichiarazioni di Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti in conferenza stampa

Berti: Credo che il pubblico conosca tutto da noi. Magari, le discussioni tra di noi che avvenivano al momento, erano spontanee. La nostra forza è la spontaneità che abbiamo avuto in questo viaggio. A dir la verità, ad un certo punto, non ci accorgevamo più che eravamo riprese. Pensavamo che il cameraman si fosse addormentato, che si fosse stancato (ride, ndb), che avrebbe staccato tutto tranne la luce.

Ad unire le tre icone, anche l’affetto dei giovani e del mondo dei social:

Milo: Ci ha unito le qualità di ciascuno di noi, quelle interiori. Ma anche quelle che appaiono come la professionalità, l’amore per il nostro lavoro, l’onestà, l’impegno. Tutte cose bellissime che ci sforziamo, malgrado la nostra età, di tenere ancora vive. Si passa più della metà della nostra vita lavorando. Se non si è felici quando si lavora è come passare metà della vita all’Inferno. Il momento più bello del viaggio? Quello che, per me, lo è sempre stato. Quello del ritorno, quando torno a casa carica di cose belle che ho visto. Mi sento forte, felice, allegra. Riabbraccio i miei. E’ la magia, è Dio, è il Cielo, è il Paradiso.

