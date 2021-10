Quattro Matrimoni 2021 è pronto a partire: il format che mette in sfida 4 spose torna in onda con una nuova stagione che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Dopo quattro edizioni andate in onda su Fox Life – di cui solo l’ultima con una conduttrice, La Pina – il programma si sposta su Sky Uno, prodotto da Banijay Italia per Sky. Il tocco di classe di questa sfida tra quattro matrimoni, e soprattutto quattro spose, è il debutto di Costantino: il suo cinismo è quello che ci vuole per accompagnare il pubblico tra chilometri di tulle e abbondanza di sguardi assassini tra spose.

Quattro Matrimoni, 2021 quando inizia

Il programma va in onda la domenica in prima serata dal 10 ottobre 2021 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su NOW.

Quattro Matrimoni, il conduttore

Dopo tre edizioni senza conduzione e una che ha visto alla guida della sfida La Pina, 4 Matrimoni sceglie un personaggio di peso, decisamente iconico, per accompagnare la gara tra 4 spose che rischiano di essere messe in ombra proprio dalla presenza di Costantino della Gherardesca.

Quattro Matrimoni, il format

Il meccanismo non cambia: quattro spose si sfidano per conquistare un soggiorno da sogno in un resort per la loro luna di miele (o anche per il ritorno dalla luna di miele). Ognuna di loro è convinta che le loro nozze saranno le migliori del mondo e quindi sono certe di vincere: questo lo spirito con cui affrontano la gara.

Ciascuna di loro è chiamata a votare il matrimonio delle altre: possono dare un voto da 0 a 10 su quattro diverse categorie, ovvero Abito, Cibo, Location ed Evento generale. A differenza di quanto avveniva prima, anche il conduttore ha voce in capitolo: la classifica generale derivata dalla somma dei voti delle spose può essere confermata o ribaltata dal bonus assegnato da Costantino. Il format, quindi, si avvicina al modello classico di 4 Ristoranti; dal programma di Borghese recupera anche il ‘tavolo di confronto’, nel corso del quale le 4 spose dichiarano i propri voti ai matrimoni delle altre. Un momento di tutto relax.

La vittoria sarà annunciata come invece vuole la tradizione del programma: su una Limousine dai vetri oscurati scenderà il marito ‘vincitore’.

Quattro Matrimoni, puntate

Non è stato annunciato il numero di puntate di questa nuova stagione.

Quattro Matrimoni, streaming

Come detto, il programma va in onda ogni domenica in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW.