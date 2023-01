Fu l’astrofisco Hong Yee Chiu nell’ormai lontano 1964 a coniare il termine Quasar per descrivere una sorgente di luce provocata dall’attrito di gas e polveri che cadono in un buco nero formando un nucleo galattico attivo che proprio in queste condizioni diventa molto luminoso. Il Quasar più vicino al nostro sistema solare è il 3C 273 e anche il più luminoso conosciuto dall’uomo. Esso si protende nello spazio per più di 150.000 anni luce ed è stato immortalato dai satelliti Chandra e Hubble. Si trova a tre miliardi di anni luce da noi e nonostante questo risulta essere più luminoso di 1000 galassie da 100 miliardi di stelle ciascuna.

Argomento molto affascinante questo dei Quasar ed è proprio questo il titolo del nuovo programma in partenza il prossimo anno su Rai2 affidato al Professor Valerio Rossi Albertini. Romano, classe 1963, Rossi Albertini è un fisico e divulgatore scientifico già spesso visto sul piccolo schermo italico, dove ha parlato dei temi della scienza in maniera semplice per renderli fruibili alla maggior parte del pubblico possibile.

Ora sarà alla guida di questo nuovo programma dal titolo Quasar, che proprio come accade fisicamente nel nucleo galattico, vorrà far luce su alcuni fenomeni scientifici che avvengono nella vita di tutti i giorni attraverso anche degli esperimenti che verranno effettuati direttamente da studio. Sulla scia di Italian green, in onda nel sabato mattino di Rete 2, anche Quasar metterà maggiormente l’accento sui temi della sostenibilità, spiegando quel che accade e perchè questo accade e come la scienza impatti nella vita quotidiana delle persone.

Il programma sarà condotto da Valerio Rossi Albertini, ma avrà due inviati in giro per l’Italia a testimoniare i fenomeni che verranno spiegati nelle otto puntate previste nelle persone di Fabio Gallo, che vediamo anche in Linea blu e abbiamo visto la scorsa estate nel programma del mattino del fine settimana di Rai1 e Marita Langella, già ballerina e ora conduttrice e giornalista televisiva. L’appuntamento con Quasar è previsto da metà aprile il sabato mattina attorno alle 10:15 su Rai2 per otto appuntamenti, con la conduzione di Valerio Rossi Albertini.