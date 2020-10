Quarto Grado in onda con problemi d’audio per quindici minuti (e su twitter si ironizza…)

Inizio di trasmissione più complicato del previsto per Quarto Grado nella puntata di venerdì 2 ottobre 2020. Il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero è iniziato con gravi problemi d’audio, tanto che i primi tre minuti di trasmissione sono andati in onda sì, ma muti. Dopo i primi 180 secondi, l’audio ricompare ma ‘frigge’. Il fastidioso rumore accompagna le immagini che continuano a scorrere senza intenzione di interrompere il programma e, magari, trasmettere un blocco pubblicitario o un tappabuchi provvisorio nel frattempo che si ripristinasse il problema tecnico.

Passano 7 minuti e mezzo prima che Nuzzi compaia davanti alle telecamere per spiegare che succede: “Ovviamente mi scuso con i telespettatori a casa, ci sono gli operai che stanno cercando di sistemare, spero che in pochi minuti riusciamo ad avere un audio perfetto. State con noi e segnalateci sui social se sentite bene la trasmissione“. Twitter raccoglie l’appello, ma ne fa un uso del tutto ironico. All’hashtag #quartogrado piovono i commenti più disparati “State friggendo il guanciale?” e ancora “chi sta friggendo patate in studio???“, “Scusate ho un acufene terribile dopo questo ronzio“.

Nel frattempo i canali social del programma avvertono i telespettatori com’è giusto che sia: “Abbiamo dei problemi tecnici con l’audio. Stiamo facendo il possibile per risolvere l’inconveniente.”

Il conduttore prosegue, dritto per dritto parla con i suoi ospiti in studio e in collegamento. Lancia un servizio e nel durante, il ronzio magicamente scompare. Esattamente a 16 minuti dall’inizio della trasmissione. La situazione dunque torna sotto controllo e un Nuzzi visibilmente sollevato al rientro in studio rivendica il grande lavoro dei tecnici “che hanno sudato non sette, ma trenta camicie! Hanno fatto un grande lavoro“.