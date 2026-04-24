Quarto Grado, anticipazioni stasera 24 aprile: una testimonianza esclusiva. Gli ospiti e i temi trattati da Nuzzi e Alessandra Viero
Stasera a Quarto Grado: testimonianze inedite sulle avvelenate di Campobasso e le ultime novità sul caso Garlasco. Le anticipazioni della puntata del 24 aprile.
Il venerdì sera di Retequattro torna a tingersi di giallo. Stasera, alle ore 21:30, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero riaprono le porte dello studio di Quarto Grado per una puntata che promette di scuotere le coscienze, tra cold case mai dimenticati e nuovi inquietanti interrogativi.
Dal giallo di Garlasco alle ombre di Campobasso: i casi della serata e gli ospiti
Il cuore della trasmissione batterà forte sulle novità legate alla strage di Garlasco. L’attenzione è tutta rivolta al summit cruciale previsto per domani tra le procure di Pavia e Milano: un incontro che potrebbe rimescolare le carte di una vicenda che, a distanza di anni, continua a dividere l’opinione pubblica.
Ma non sarà l’unico fronte aperto. La squadra di Nuzzi scaverà nel torbido caso delle “avvelenate di Campobasso” portando alla luce una testimonianza finora mai sentita, capace forse di gettare una nuova luce sulle dinamiche della tragedia molisana.
Spazio anche all’inquietante episodio della tomba profanata di Pamela Genini, un atto sacrilego che nasconde ancora troppi punti oscuri.
A scortare i telespettatori in questo viaggio nell’oscurità, il consueto pool di esperti e volti noti: dalla grinta di Roberta Bruzzone alla precisione di Massimo Picozzi, passando per le analisi di Carmelo Abbate e Carmen Pugliese. Un parterre d’eccezione pronto a sviscerare ogni prova, frame dopo frame.