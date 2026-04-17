Anticipazioni Quarto Grado stasera 17 aprile: Nuzzi e Viero indagano sul giallo di Campobasso e il caso Pierina Paganelli. Ospiti e novità sui delitti di cronaca.

Quarto Grado, anticipazioni stasera 17 aprile: gli ospiti e i temi trattati da Nuzzi e Alessandra Viero

Il buio della cronaca nera torna a illuminarsi sotto i riflettori di Cologno Monzese. Stasera, venerdì 17 aprile, alle ore 21.30 su Rete4, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero aprono lo studio di Quarto Grado per una serata che promette di scavare nei meandri più oscuri dell’attualità giudiziaria italiana.

Tra analisi scientifiche, profili psicologici e testimonianze dirette, il programma targato Videonews si conferma la bussola del fine settimana per chi cerca risposte oltre la superficie dei titoli di giornale.

I casi trattati stasera 17 aprile 2026

Il viaggio nei “gialli” d’Italia parte quest’oggi dal Molise. Il caso delle donne avvelenate, mamma e figlia, di Campobasso ha subito un’accelerazione inaspettata. Le analisi scientifiche hanno infatti scagionato il padre. Risultato negativo alla ricina, la posizione si alleggerisce, mentre l’attenzione degli inquirenti si sposta altrove.

La Questura ha già ascoltato cinque persone informate sui fatti, residenti nello stesso comune, nel tentativo di ricostruire una rete di contatti e possibili moventi che avvolge il piccolo centro in un clima di sospetto e omertà.

Lo sguardo della redazione torna poi su uno dei casi più discussi dell’ultimo ventennio: il delitto di Garlasco. Nonostante le sentenze, l’attenzione resta alta sull’analisi del profilo psicologico di Andrea Sempio. Cosa emerge dalle carte degli investigatori? Quarto Grado proverà a tracciare i contorni di una personalità che continua a essere oggetto di studio e dibattito nelle aule di giustizia e nei laboratori forensi.

Ampio spazio sarà dedicato alla tragedia di Pamela Genini, con la partecipazione straordinaria in studio dell’amico Francesco Dolci, testimone prezioso per restituire umanità a una vicenda troppo spesso ridotta a soli atti giudiziari.

Infine, gli aggiornamenti sul caso di Pierina Paganelli, il giallo di Rimini sembra essere a un punto di svolta.

A commentare le prove e le indiscrezioni, un parterre di esperti di altissimo profilo: dal rigore tecnico di Roberta Bruzzone e Massimo Picozzi, alle analisi giornalistiche di Carmelo Abbate, Grazia Longo e Marco Oliva, fino alle voci di Caterina Collovati e dei cronisti Paolo Colonnello e Carmen Pugliese, con il supporto tecnico-scientifico di Paolo Reale.