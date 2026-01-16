Quarto Grado, anticipazioni 16 gennaio: il Caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Torna stasera, venerdì 16 gennaio alle 21.30 su Rete 4, un nuovo appuntamento con “Quarto Grado”, il programma di approfondimento e cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi con Alessandra Viero.

Quarto Grado, Garlasco e i computer

Al centro della puntata ancora una volta il delitto di Garlasco: i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi potrebbero rivelarsi testimoni silenziosi ma decisivi, in grado di fornire nuovi elementi su quanto accaduto la sera precedente alla morte della giovane. L’analisi dei dispositivi informatici potrebbe aprire nuove piste investigative su uno dei casi più controversi della cronaca italiana.

La scomparsa di Federica

Ampio spazio anche al caso di Federica Torzullo, la 41enne di Anguillara Sabazia (Roma) scomparsa lo scorso 8 gennaio. Le indagini hanno registrato una svolta significativa con l’iscrizione del marito nel registro degli indagati e il ritrovamento di alcune tracce di sangue all’interno dell’abitazione durante il sopralluogo degli investigatori di mercoledì scorso. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire gli ultimi momenti della donna e chiarire le circostanze della sua scomparsa.

Quando e dove andrà in onda

A commentare e analizzare i casi in studio ci sarà il consueto parterre di esperti e ospiti: Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva. Il team di esperti fornirà analisi criminologiche, investigative e giuridiche sui casi trattati.

“Quarto Grado” va in onda questa sera, venerdì 16 gennaio alle 21.30, su Rete 4, con replica disponibile su Mediaset Infinity.