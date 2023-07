Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, la strana coppia che pensa ad un programma assieme (Retroscena TvBlog)

Nicola Porro e Giuseppe Cruciani, la strana coppia. Nella prossima stagione le strade dei due giornalisti, televisivamente parlando, potrebbero incrociarsi, con un indizio che è stato lanciato dal conduttore a La Ripartenza, l’evento che Porro organizza da cinque anni a Bari.

Un accenno buttato là, accolto dai sorrisi di entrambi, che potrebbero ritrovarsi assieme su Rete4 a Stasera Italia (che Porro guiderà alternandosi con Bianca Berlinguer), oppure a Quarta Repubblica. Considerando improbabile la prima circostanza, è ipotizzabile che il progetto possa vedere la luce all’interno della trasmissione del lunedì sera.

Ma di cosa si tratterebbe? In estrema sintesi, la volontà sarebbe quella di mettere in scena un confronto tra due mondi e due modi di pensare, apparentemente simili, ma non troppo.

Qualcosa del genere è andato in scena proprio a La Ripartenza, con Porro e Cruciani chiamati a commentare i casi del giorno. Si potrebbe dunque immaginare un blocco di programma, di fatto scollegato dal resto. Insomma, un format nel format tra lanci di video, analisi e giudizi al vetriolo.

Cruciani, ad ogni modo, manterrà anche il suo impegno a Dritto e rovescio, dove il giovedì è ospite fisso di Paolo Del Debbio. Appuntamento che potrebbe essere raddoppiato alla domenica, come anticipammo qualche settimana fa.