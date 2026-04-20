Quarta Repubblica anticipazioni stasera 20 aprile: tutti gli ospiti e i temi trattati da Nicola Porro

Il lunedì sera di Rete 4 si conferma l’arena dei grandi scontri. Stasera, 20 aprile 2026, Nicola Porro riapre le porte di Quarta Repubblica per una puntata che promette come sempre critica e informazione.

Non sarà solo la cronaca a farla da padrona, ma la tensione di un equilibrio internazionale sempre più precario: l’analisi di Porro accenderà i riflettori sull’inedito (e ruvido) faccia a faccia tra Giorgia Meloni e Donald Trump, un incrocio di leadership che sta ridisegnando i rapporti tra Roma e Washington.

Lo sguardo si sposterà rapidamente sui venti di guerra che soffiano prepotenti dall’Iran, con aggiornamenti in tempo reale su un conflitto che tiene il mondo con il fiato sospeso.

A dare un respiro europeo alla serata ci penserà l’intervista esclusiva a Jordan Bardella. Il leader del Rassemblement National salirà sul ring di Porro per discutere il futuro della destra nel continente, in un momento in cui ogni mossa politica può spostare pesi enormi.

Inchieste scottanti e ospiti al vetriolo: il ritorno del caso mascherine e il “nodo” Ilaria Salis

La puntata però non si ferma all’attualità più immediata, ma scava nel passato recente e nei dossier più controversi.

Quarta Repubblica torna infatti a scoperchiare il vaso di Pandora dell’emergenza Covid, presentando documenti inediti sul discusso capitolo delle forniture di mascherine: una pagina di inchiesta che promette di sollevare nuovi interrogativi sulla gestione della pandemia. Spazio poi al caso Ilaria Salis.

E a proposito di ospiti, il salotto di Porro si preannuncia esplosivo. A darsi battaglia tra analisi e stoccate troveremo, tra gli altri, il direttore Alessandro Sallusti, la verve provocatoria di Giuseppe Cruciani, e i punti di vista sempre taglienti di Piero Sansonetti e Angelo D’Orsi.

Insieme a loro, firme e volti noti del giornalismo come Fausto Biloslavo, Hoara Borselli e Stefano Cappellini, pronti a garantire quel mix di informazione e intrattenimento che è ormai il marchio di fabbrica del talk show del lunedì.