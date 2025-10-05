Quanto torna MasterChef Italia: giudici, concorrenti e novità della 15° edizione

Il talent culinario sta per tornare su Sky e Now: confermati i giudici Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli, mentre tra i nuovi aspiranti chef spunta un concorrente che ha già conquistato il cuore dei colleghi

MasterChef è uno di quei programmi che catalizza l’attenzione di milioni di telespettatore e ormai non c’è che attendere qualche settimana per riaccendere i fornelli. Il format “versione italiana”sta per tornare con la sua quindicesima edizione. Sfide mozzafiato, colpi di scena e piatti che fanno venire l’acquolina in bocca saranno i protagonisti di una nuova avventura a suon di spadellate.

Il ritorno di MasterChef non è solo un evento televisivo, ma un appuntamento culturale che unisce famiglie e appassionati. Ogni stagione, infatti, non racconta solo di ricette e di tecnica, ma mette in scena emozioni, paure, rivalità e sogni. È questa formula a rendere lo show irresistibile: chiunque abbia impugnato un mestolo almeno una volta si ritrova, davanti alla tv, a tifare per l’aspirante chef di turno, immaginando se stesso in quella cucina tanto famosa quanto temuta.

Per la nuova edizione le aspettative sono altissime. Dopo il successo degli ultimi anni, la produzione ha deciso di mantenere intatta l’alchimia che ha reso grande il programma, ma non mancheranno le sorprese. C’è chi attende le prove all’aperto, chi le temutissime “Pressure Test”, chi sogna di scoprire nuovi talenti pronti a trasformare un hobby in una carriera.

Quando andrà in onda la nuova stagione

L’appuntamento con i nuovi episodi di “MasterChef Italia” è fissato per la seconda metà di dicembre. Come da tradizione, il talent tornerà su Sky e in streaming su Now subito dopo la conclusione di “X Factor”. Una scelta ormai consolidata che trasforma l’ultimo mese dell’anno in un momento clou per gli amanti della cucina. Così, durante le festività natalizie, gli spettatori potranno immergersi nuovamente nelle cucine più competitive della televisione, e prendere ispirazione da qualche piatto.

E’ chiaro che uno dei segreti della longevità di “MasterChef Italia” è la squadra di giudici. Confermatissimo il trio che negli ultimi anni ha dimostrato una complicità unica: Bruno Barbieri, lo storico volto del programma, affiancato dall’energia travolgente di Antonino Cannavacciuolo e dall’eleganza britannica di Giorgio Locatelli. Insieme rappresentano tre stili diversi di intendere la cucina, ma anche tre caratteri che sanno bilanciarsi in modo perfetto. Il pubblico li ama non solo per la competenza, ma anche per i momenti ironici, le battute fulminanti e il rapporto diretto che instaurano con i concorrenti.

Poi ci sono i concorrenti: la vera anima del programma. Anche quest’anno saranno circa una ventina i dilettanti che proveranno a indossare il celebre grembiule della Masterclass. Tra di loro spicca già una figura che promette di lasciare il segno: un concorrente di 92 anni, esempio vivente di come la passione per la cucina non conosca barriere anagrafiche.