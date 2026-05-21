Quanti soldi ha vinto la Mussolini al Gf Vip. Incasserà solo la metà del montepremi, ecco perchè

Dalla vittoria al GF Vip al giallo del montepremi dimezzato: ecco quanto ha incassato davvero Alessandra Mussolini tra il regolamento sulla beneficenza e un cachet record.

Dalle aule del Parlamento Europeo al gradino più alto del podio nel reality più spiato d’Italia, Alessandra Mussolini ha firmato la sorpresa televisiva dell’anno.

Conquistando la vittoria dell’ottava edizione del Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi, l’ex parlamentare ha battuto al televoto finale la rivale storica Antonella Elia con il 56% delle preferenze, coronando nove settimane di convivenza forzata, accesi scontri in diretta con Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, e dinamiche che hanno letteralmente trainato gli ascolti di Canale 5.

Ma dietro i coriandoli, la musica a palla e l’esultanza in studio, la domanda che tutti si pongono è puramente economica: quanti soldi si porta a casa e perché, per regolamento, potrà tenerne solo una parte?

Premi e cifre di Alessandra Mussolini

Il meccanismo della vittoria al Grande Fratello Vip prevede un gettone finale chiaro e prestabilito, che in questo caso ammonta a un montepremi complessivo di 100.000 euro. Tuttavia, l’ex politica e volto televisivo non vedrà l’intero assegno accreditato sul proprio conto corrente.

Il motivo non è legato a tasse speciali o a improvvise penali contrattuali, bensì al regolamento storico e ferreo che da anni disciplina la versione dedicata alle celebrità. Il contratto firmato da tutti i concorrenti famosi prima di varcare la porta rossa di Cinecittà parla chiaro: la metà esatta del premio finale, ovvero 50.000 euro, deve essere tassativamente devoluta in beneficenza a un’associazione scelta direttamente dal vincitore. Nelle prossime ore la Mussolini comunicherà a quale Onlus o ente benefico destinare la quota mancante, tenendo per sé la restante metà.

Se cinquantamila euro netti possono sembrare una cifra modesta per nove settimane vissute sotto l’occhio implacabile delle telecamere, per comprendere la reale portata economica dell’operazione bisogna guardare dietro le quinte, dove si nasconde il vero colpaccio.

Il vero jackpot di Alessandra Mussolini non risiede infatti nel premio finale, ma nel ricchissimo cachet d’ingaggio. Secondo le indiscrezioni documentate dai principali esperti di televisione, la nipote di Sophia Loren ha negoziato uno dei contratti più redditizi mai visti nella storia recente dei reality italiani.

Per accettare di entrare nella Casa, pare le fosse stato inizialmente garantito un gettone di partenza stimato intorno ai 350.000 euro, del tutto slegato dal numero di settimane di permanenza. Con l’estensione del programma fino alla finalissima del 20 maggio, la cifra (secondo i rumors) è progressivamente lievitata grazie a un ulteriore bonus legato al prolungamento delle puntate.

Uscita trionfante dalla porta rossa, per Alessandra Mussolini si prospetta ora un autunno caldissimo sugli schermi televisivi. I vertici del Biscione pare siano intenzionati a capitalizzare al massimo la sua ritrovata popolarità e la sua innata capacità di fare share.

Nel dietro le quinte di Cologno Monzese si sussurra già di un forte interessamento per averla come opinionista di punta nei principali talk show della rete o, ironia della sorte, proprio sulla poltrona della prossima edizione del Grande Fratello, pronta a dispensare giudizi affilati come solo lei sa fare.