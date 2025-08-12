“Quanti chili ho perso in 100 giorni”. Mario Adinolfi, nuova vita (e nuovo look) dopo L’Isola dei Famosi

Ancora chili persi per Mario Adinolfi, tornato alla ribalta dopo l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. Il giornalista non ha vinto il reality ma è comunque arrivato nell’ultima fase, vivendo in prima persona un’evoluzione personale, psicologica ma soprattutto fisica. Nel corso della sua esperienza all’isola delle Honduras, ha perso circa 26 chili partendo da un peso iniziale di 221 chili. Al suo rientro a Roma, il dimagrimento dell’ex naufrago non si è fermato e lui stesso sta continuando a documentare tutto il percorso sui social.

Continua il dimagrimento per Adinolfi

Dopo la sua uscita di scena dall’Isola dei Famosi, l’ex concorrente ha rilasciato un’intervista per Repubblica e ha spiegato di aver provato una piacevole sensazione durante la sua permanenza alle Honduras. “È come essermi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato” – ha raccontato lui – “Pesano tanto sa, quattro casse”. E ancora: “Dopo l’Isola dei Famosi inizia la fase due del dimagrimento. oggi prima iniezione di un farmaco che mi è stato consigliato sotto stretto controllo medico”. Il politico sta quindi continuando a perdere peso, come ha spiegato lui stesso in queste ore sul suo account Instagram ufficiale.

Mario Adinolfi ha infatti spiegato di aver migliorato anche il suo regime alimentare, oltre che il suo allenamento. Dalla sua dieta ha infatti progressivamente eliminato pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate. In più sta cercando di camminare il più possibile, arrivando a raggiungere i 5000 passi giornalieri, quasi 4 km in meno di un’ora. “L’Honduras ha fatto molto” – ha continuato – “sull’isola mangiavo poco e niente con una quotidianità faticosissima, e chiusi con la pesata in diretta nazionale durante la finale a quota 194.9 kg“. Adesso è invece arrivato a pesare 183,45 kg, persi in 100 giorni. “Si può fare solo con una prova di forza di volontà estrema” – ha dichiarato l’ex naufrago – “con una determinazione d’acciaio. Se vi affidate unicamente al farmaco non accadrà nulla e spenderete soldi inutilmente. Parlate con un medico del vostro caso personale e io sarò sempre qui a darvi forza perché voi ne avete data a me“.

Il giornalista ha quindi fatto sapere che ora la sua vita è cambiata, non solo dal punto di vista fisico ma anche da quello psicologico. La sua storia ha tra l’altro ispirato moltissima gente che si trova nella sua stessa situazione, e che ora ha un motivo in più per continuare a combattere.