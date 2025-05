Quando va in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne: le anticipazioni della stagione

E anche quest’anno il celebre dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, si sta avviando al termine, concludendo una stagione ricca di novità e di troni interrotti o finiti senza aver raggiunto la meta. Come quello inaspettato e simpatico di Tina Cipollari.

L’opinionista, volto storico del programma, infatti, in quest’edizione si è messa in gioco, per la seconda volta da quando è approdata nello show che le ha dato la fama. Il trono di Tina è stato sicuramente una novità che ha deliziato l’affezionato pubblico con momenti esilaranti che hanno strappato più di un sorriso.

Peccato che la conoscenza con il suo unico corteggiatore, Cosimo Dadorante, non abbia avuto un proseguimento, e quell’annuncio fatto dall’opinionista all’inizio della scorsa primavera – “Vorrei un uomo con cui girare il mondo” – si è realizzato solo in parte. Tina è andata a Parigi e a Madrid, ma la sua conoscenza con l’imprenditore salentino si è conclusa senza la speranza di un be continued fuori dal programma. Quando andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne?

Aspettando la scelta di Gianmarco

Ci troviamo ormai nella fase finale di Uomini e Donne, iniziata a settembre 2024. Al momento il pubblico attende la scelta di Gianmarco, tronista del trono classico, in procinto di decidere tra Nadia e Cristina.

Al momento non c’è una data precisa della messa in onda dell’ultimo appuntamento di Uomini e Donne, prima della pausa estiva, ma secondo indiscrezioni, come si legge su blastingnews la trasmissione potrebbe concludersi il 23 o il 30 maggio, sempre di venerdì.

Ovviamente uno dei momenti più attesi è proprio la scelta di Gianmarco, che a quanto pare verrà registrata l’11 maggio anche se, anche in questo caso, non si sa ancora quando andrà in onda. Considerando il consueto ritardo tra registrazione e trasmissione – di circa due settimane – è probabile che il pubblico vedrà la sua scelta solo a fine mese. Di fatto, quando l’episodio sarà trasmesso, Gianmarco sarà già fidanzato con una delle due da almeno 15 giorni. Tuttavia come capita sempre in questi casi, si scoprirà al momento giusto, lasciando al pubblico solo la curiosità dei dettagli.

Il fatto che la programmazione di Canale 5 sia “indietro” rispetto agli eventi realmente accaduti in studio, fa pensare che ci sarà ancora tanto da vedere, anche se ormai siamo effettivamente” agli sgoccioli”. Attualmente, ad esempio, vengono mostrate ancora le esterne che raccontano la presentazione di Gianmarco alle mamme delle corteggiatrici, mentre in realtà Gianmarco è già pronto a concludere il suo percorso.

Infine, nelle ultime puntate ha tenuto banco un triangolo amoroso nel Trono Over tra Gemma, Arcangelo e Marina. Dopo alcune settimane di incertezze e discussioni (anche animate dagli opinionisti), secondo gli spoiler Arcangelo deciderà di chiudere con Gemma per concentrarsi su Marina e Cinzia. La dama torinese, che non si arrendere mai, cercherà di riconquistarlo, ma senza successo.