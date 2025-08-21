Quando tornano Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi: le date ufficiali

A differenza della Rai, che parte con un grande lancio collettivo del proprio daytime, Canale 5 ha scelto una programmazione a step per la stagione 2025/2026, con una serie di debutti graduali che faranno accendere il palinsesto del pomeriggio e del weekend in modo scalare. Ecco le date da segnare sul calendario per non perdere nemmeno un appuntamento.

Ad aprire la stagione sarà un programma che sostituirà Pomeriggio Cinque. Si tratta di Dentro la Notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, che darà il via all’informazione pomeridiana di Canale 5. La nuova proposta partirà il 1° settembre, alle 17:00, con l’obiettivo di offrire una visione approfondita e analitica delle principali notizie del giorno, in un formato che strizza l’occhio alla cronaca e al giornalismo investigativo.

A meno di una settimana dal lancio di Dentro la Notizia, l’8 settembre Canale 5 presenterà un classico della sua programmazione: Forum. Il tribunale televisivo, condotto da Barbara Palombelli, tornerà in onda a 40 anni dalla sua prima edizione. L’appuntamento, che continuerà a intrattenere e a suscitare ilarità, andrà in onda alle 11:00, rimanendo fedele alla tradizione che ha reso il programma uno degli appuntamenti fissi per i telespettatori di Canale 5.

Un altro grande ritorno, questo dedicato al weekend, sarà quello di Verissimo. Il programma di intrattenimento e gossip condotto da Silvia Toffanin inaugurerà la sua trentesima edizione il 13 e 14 settembre, confermandosi come uno dei punti di riferimento del sabato e della domenica pomeriggio. Con interviste esclusive e un format che alterna momenti di intrattenimento e storie emozionanti, Verissimo tornerà ad appassionare i telespettatori alle 16:30.

Quando tornano Uomini e Donne e Amici?

A partire dal 15 settembre, la coppia di conduttori Francesco Vecchi e Federica Panicucci tornerà con Mattino Cinque News, che sarà trasmesso subito dopo il TG5 Mattina delle 8:00. Il programma, ormai consolidato dal 2016/2017, offrirà uno spazio di approfondimento sulle notizie più importanti della giornata, con un mix di attualità, politica, cronaca e spettacolo.

Non poteva mancare il ritorno di uno dei programmi più amati del daytime di Canale 5: Uomini e Donne. L’appuntamento con il dating show di Maria De Filippi è fissato per il 22 settembre alle 14:45. Il programma, che con il suo mix di storie d’amore e drammi sentimentali ha conquistato il pubblico per anni, inaugurerà la nuova stagione con le storiche dinamiche che l’hanno reso un cult.

Infine, la stagione di Maria De Filippi si concluderà con Amici, il talent show che celebra i giovani talenti della musica e della danza. La prima puntata domenicale sarà il 28 settembre alle 14:00, e a seguire, dal lunedì al venerdì, il programma si arricchirà con la striscia quotidiana che accompagnerà i telespettatori nel backstage del talent.