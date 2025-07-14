Quando torna Tradimento: la data delle nuove puntate

Tradimento è tra le soap turche di maggiore successo trasmesse da Mediaset. Consegue sempre ascolti rilevanti e il pubblico non manca all’appuntamento quotidiano e neanche al prime time. Come per le altre serie made in Istanbul anche in questa non mancano intrighi, bugie e tradimenti e la narrazione è appassionante e coinvolgente. Anche per questo sin dal debutto ha monopolizzato l’attenzione dei telespettatori e puntata dopo puntata ha ottenuto un successo inatteso, tanto che in alcune occasioni ha battuto di molto la concorrenza.

Tra i protagonisti di Tradimento anche la nota attrice Vahide Perçin che intepreta Güzide Özgüder, giudice di successo alle prese con i drammi della propria famiglia. In questi giorni Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda della soap e questo per non perdere pubblico. Visto il successo, i dirigenti di rete hanno preferito rimandare la visione del finale di stagione a Settembre, questo per evitare di ottenere gli ascolti sotto la media.

Una decisione che non è piaciuta al pubblico che sui social ha manifestato tutto il suo dissenso. A poco è valso il debutto di altre soap, o la programmazione su Mediaset Infinity di Segreti di Famiglia, altra soap che ha subito diversi cambi di programmazione e palinsesti. Tradimento è stata trasmessa fino al 30 Giugno e ora i fans sono in attesa di scoprire quando tornerà alla sua programmazione ordinaria. I vertici di rete hanno condiviso sul portale di Mediaset alcune informazioni in merito. Ecco cos’è stato stabilito.

Tradimento, torna a settembre: le date

Mediaset ha reso noto che il finale di Tradimento e la seconda stagione della soap turca tornerà subito dopo l’Estate. Non sono state ancora stabilite le date, ma gli appassionati potranno vedere le repliche delle puntate andate in onda fino ad oggi su Mediaset Infinity. Intanto il pubblico potrà godersi il debutto di Forbidden Fruit, neo serie che narra le vicissitudini delle due sorelle Yildiz e Zeynep. Una soap avvincente che promette di conquistare i tanti fans del genere.

Nell’ultima puntata di Tradimento il pubblico ha assistito a diversi colpi di scena. In primis il test del DNA ha rivelato che Dundar è il figlio biologico di Tarik e Guzide, mentre Kahraman ha avuto un incidente ed è stato portato immediatamente all’ospedale dove ha subito un intervento. All’uomo è stata asportata la milza, ed è finito in terapia intensiva. E’ in pericolo di vita. Morirà? Infine Ipek ha chiuso definitivamente con Oltan e Neva cerca di starle vicino e consolarla.

Forbidden Fruit, trama e cast: quando va in onda

Forbidden Fruit andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e promette di affermarsi nel palinsesto estivo di Canale 5. Narra le vicende di due sorelle, molto unite fra loro, ma decisamente diverse. Hanno ambizioni e progetti non affini e questo, in alcune circostanze, creerà dei distacchi. La maggiore è una semplice impiegata che lavora con dedizione e serietà, ma il suo mondo tranquillo verrà sconvolto dall’arrivo del nuovo capo, Alihan Tasdemir, uomo affascinante, che attrae la sua attenzione.

Yildiz invece lavora come cameriera da Ender, donna ricca che ama raggirare e manipolare le persone, sposata con Halit. I primi tre episodi e alcuni contenuti originali sul cast sono disponibili sul portale streaming di Mediaset.