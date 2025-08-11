“Quando torna Striscia La Notizia”

Il ritorno del tg satirico è confermato, ma con sorprese e cambiamenti in vista. Le parole di Vittorio Brumotti

Per settimane, i fan più affezionati hanno tenuto il fiato sospeso. Striscia la Notizia sembrava essere messa in un angolo, non solo assente dai palinsesti ufficiali, ma sostituita da nuovi format e vecchie glorie rilanciate. In molti si sono chiesti se fosse davvero la fine di un’era per il celebre tg satirico di Antonio Ricci, pilastro di Canale 5 per oltre tre decenni. Ma il silenzio, finalmente, è stato rotto.

In un’estate televisiva caratterizzata da spostamenti e rinnovamenti strategici, come il trasloco di “Paperissima Sprint” su Italia 1 e il ritorno in grande stile de “La Ruota della Fortuna”, le certezze sembravano vacillare. Tuttavia, dietro le quinte si lavorava a quella che si preannuncia come un vero e proprio ristalyng del programma. A parlare non è un addetto qualsiasi, ma uno degli inviati storici: Vittorio Brumotti.

Durante un’intervista, il campione di bike trial e volto ormai iconico della trasmissione, ha confermato che il ritorno di “Striscia” è previsto per novembre, rompendo così l’attesa che solitamente si concludeva a fine settembre. Brumotti non ha potuto svelare molto, ma ha promesso “novità fortissime”.

Una pausa strategica e il ritorno con il botto

Il fatto che il programma non sia tornato in onda a settembre, come da tradizione, non è segno di crisi, bensì di trasformazione. Dopo stagioni di ascolti altalenanti e critiche legate a contenuti e format forse troppo ancorati al passato, “Striscia la Notizia” si prepara a cambiare passo. Non è più il tempo dei semplici rituali televisivi: oggi i programmi devono sorprendere per restare al centro dell’attenzione mediatica.

Nel frattempo, Canale 5 ha deciso di puntare su Gerry Scotti e la sua Ruota della Fortuna per presidiare la fascia preserale, sfidando a testa alta Affari Tuoi su Rai 1. Una mossa che, dati gli ascolti incoraggianti, sembra aver pagato. Ma la rete non dimentica la sua trasmissione storica. Anzi, pare che dietro il posticipo del debutto stagionale di “Striscia” ci sia una precisa strategia: riportarla in onda con una veste rinnovata, più in linea con le nuove esigenze del pubblico.

Chi tornerà sicuramente è Vittorio Brumotti, che ha confermato la sua presenza nella nuova edizione: “Tornerò a Striscia a novembre. Ci saranno novità fortissime, ma non posso anticiparvi nulla. State pronti!” Ha dichiarato. Reduce dal successo di “Paperissima Sprint”, ha poi aggiunto: “Sono molto contento di andare in onda nella fascia pomeridiana in un canale televisivo molto seguito dai giovani e dalle famiglie. E la prova sono gli ottimi risultati di ascolto che il programma continua a realizzare anche su Italia 1. Io penso di essere 100% Bart: un simpatico vulcano inarrestabile. E Juliana? Per me è come una sorella, quindi Lisa Simpson! Siamo entrambi veterani di questo programma e felicissimi di lavorare insieme.”Resta ora da capire se anche la storica coppia di conduttori sarà confermata o se Antonio Ricci riserverà ulteriori sorprese al suo pubblico.