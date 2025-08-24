Quando torna Pressing con Massimo Callegari e Monica Bertini.

Riparte il campionato e torna uno degli appuntamenti più attesi dai telespettatori: Pressing con Callegari e Bertini.

Con la ripartenza del campionato di Serie A, proprio in questo weekend, ritornano i programmi sportivi. Uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi è il ritorno di Pressing, il programma di approfondimento sportivo in onda su Canale 5.

Confermati per il quarto anno consecutivo alla conduzione Massimo Callegari e Monica Bertini. Le prime due puntate della nuova stagione saranno in versione “estiva”, in attesa dei palinsesti di settembre (anche se non dovrebbero esserci cambi di orari di sorta).

Pressing, nuova stagione: la prima puntata

Nel programma di approfondimento targato SportMediaset ci saranno diverse novità: confermata la presenza degli opinionisti Alessio Tacchinardi, Riccardo Trevisani, Sandro Sabatini e la new entry Giampaolo Pazzini. In collegamento Fabrizio Biasin e Franco Ordine. Altra novità la presenza in studio dell’ex portiere Emiliano Viviano, che andrebbe a sostituire il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, che lascia il programma dopo 3 stagioni.

Non ci saranno anche i giornalisti sportivi Walter De Maggio e Raffaelle Auriemma, storiche voci del programma e del mondo SportMediaset. Non cambierà, chiaramente, il format: goal, highlights, approfondimenti, interviste, commenti dei protagonisti e dibattiti in studio, sotto la regia di Alberto Odescalchi.

Ripartono anche i programmi sportivi sulle altre reti: su Rai 2 confermata Simona Rolandi alla conduzione de La Domenica Sportiva, in onda la domenica in seconda serata, e la squadra formata da Lele Adani, Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Stefano Sorrentino, e poi l’angolo social di Laura Barth e il Var di Mauro Bergonzi. Alberto Rimendio, invece, passa al sabato con 90° Minuto insieme a Barbara Pedrotti, mentre Paola Ferrari, insieme a Marco Mazzocchi, riporteranno in tv Il Processo del Lunedì.