Quando torna Ore 14 e perché oggi Milo Infante non è andato in onda

Chi si è sintonizzato su Rai 2 nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, si è trovato davanti a un cambio di palinsesto inatteso: Ore 14, il tradizionale quotidiano di Milo Infante, non è andato in onda. Nessun avviso in apertura di rete, nessun messaggio preventivo sui canali social e, soprattutto, la sensazione netta di una scelta maturata in extremis.

Ore 14 non è andato in onda

A rendere ancora più evidente lo scarto è il fatto che, appena ventiquattr’ore fa, il conduttore aveva salutato il pubblico dando appuntamento alla puntata di oggi. Proprio come aveva fatto anche nel corso dell’appuntamento serale, ormai diventato un approfondimento molto atteso nel palinsesto di Rai Due sui fatti di cronaca più clamorosi.

Un dettaglio che alimenta l’idea di un imprevisto organizzativo più che di una decisione editoriale programmata. Anche perché, nelle ore precedenti, la guida e molte programmazioni online riportavano regolarmente l’appuntamento con Ore 14, come accade nei normali giorni di messa in onda.

Al posto di Milo Infante va in onda un film

Nella fascia che di solito appartiene a Ore 14 è comparso invece un titolo da prime ore del pomeriggio, il giallo Inganno dal passato. Il film ha “preso” lo slot lasciando i telespettatori abituali del programma di cronaca e approfondimento senza la consueta diretta, e senza quel filo di continuità che spesso accompagna i casi trattati giorno per giorno. La cosa ovviamente ha destato qualche perplessità e suscitato ipotesi anche sui social. Da un malessere del conduttore ad altro.

Anche perché Ore 14 ha costruito una comunità fedele, soprattutto attorno ai grandi casi di cronaca, e ogni interruzione non annunciata diventa immediatamente oggetto di commenti e domande.

L’ipotesi dello sciopero generale

L’ipotesi più citata nelle ricostruzioni di giornata riguarda l’adesione della redazione o più probabilmente delle maestranze tecniche allo sciopero generale indetto per oggi. Una spiegazione plausibile, perché anche in altre fasce e su altri programmi non solo RAI si sono registrate variazioni e rimaneggiamenti, mentre alcune trasmissioni registrate o realizzate con modalità differenti hanno proseguito regolarmente.

Al momento, però, mancando una comunicazione ufficiale della Rai o della produzione, resta corretto parlare di indiscrezioni. La conseguenza concreta è semplice: Ore 14 oggi non c’è stato. E, salvo ulteriori cambi di palinsesto, l’appuntamento dovrebbe tornare con la prossima messa in onda utile, dunque a partire da lunedì.