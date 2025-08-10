Quando torna Ore 14 con Milo Infante: la data ufficiale

Nei mesi scorsi, l’addio momentaneo di Milo Infante e del suo talk di approfondimento aveva lasciato più di qualche interrogativo. La chiusura della versione serale, con quel saluto sospeso e un filo malinconico, aveva alimentato dubbi persino sul futuro dell’edizione pomeridiana.

Il programma, che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio importante nel panorama dell’informazione televisiva, non figurava nei palinsesti autunnali Rai e la mancanza di comunicazioni ufficiali ha creato un clima incerto che, inevitabilmente, ha acceso curiosità e speculazioni.

Proprio quando l’ipotesi di un rinvio a data da destinarsi sembrava prendere piede, sono arrivate conferme che hanno ribaltato le previsioni. La squadra di Milo Infante tornerà nella fascia pomeridiana e, in più, si rimetterà in gioco in prima serata: la conferma che l’esperimento estivo dello scorso anno ha convinto sia il pubblico che i vertici Rai.

La data di partenza

Ormai è ufficiale, Ore 14 – rotocalco televisivo in onda su Rai 2 dal 26 ottobre 2020, dedicato alla cronaca nera e ai casi di omicidio, con inviati, opinionisti e esperti (avvocati, medici legali, PM) per analisi approfondite – tornerà con la sua edizione quotidiana da lunedì 8 settembre, in linea con il resto della programmazione autunnale dell’azienda pubblica. Solo tre giorni dopo, giovedì 11 settembre, scatterà invece il via alla nuova stagione di Ore 14 Sera, lo spin-off in prime time che lo scorso anno ha dimostrato di poter reggere il confronto con format più rodati.

Nato come test durante la stagione calda, il progetto serale ha mantenuto l’essenza dell’appuntamento pomeridiano: un racconto della realtà senza eccessi di spettacolarizzazione, ma con un ritmo televisivo che incolla lo spettatore allo schermo. I risultati d’ascolto, che hanno superato le aspettative, hanno reso inevitabile la riconferma. Questa volta, però, la rete ha deciso di alzare l’asticella: dalle quattro puntate della passata edizione si passerà ad almeno otto appuntamenti, con la possibilità di arrivare a dodici, estendendo la messa in onda fino a dicembre.

La fiducia nei confronti del format è tale che già si ragiona sul suo ritorno anche nel 2026, indicativamente a marzo. Un periodo strategico: finito il fermento di Sanremo e chiuse le Olimpiadi invernali, il palinsesto potrà tornare a un assetto regolare, consentendo a Ore 14 Sera di inserirsi senza sovrapposizioni con altri grandi eventi.

Ma qual è il segreto del successo di Milo Infante? Probabilmente nell’equilibrio tra approfondimento giornalistico e la capacità di parlare a un pubblico trasversale.Con l’annuncio delle date ufficiali, l’attesa si è trasformata in conto alla rovescia. Per i fedelissimi, l’appuntamento di settembre rappresenta non solo il ritorno di un programma, ma di un modo di fare informazione che ha creato la miscela perfetta tra chiarezza, ritmo e attenzione alle storie umane dietro i fatti di cronaca.