Quando torna Il Paradiso delle Signore, la data prevista e le anticipazioni (amare)

Lo scorso 5 maggio Il Paradiso delle Signore ha chiuso i battenti per quel che riguarda la nona stagione della soap solo per riaprirli a tre settimane di distanza (il 26 maggio) per l’inizio delle riprese del decimo capitolo del period drama ambientato nella Milano di metà anni Sessanta. La data del primo ciak della decima stagione non appare per nulla casuale (quel giorno il mai abbastanza rimpianto Pietro Genuardi avrebbe compiuto 63 anni).

Presso gli Studi Videa di Roma proseguono dunque le registrazioni dei 160 episodi inediti della soap di Rai 1 e già cominciano a circolare le anticipazioni sulle nuove trame e suoi personaggi destinati a tenere compagnia al pubblico de Il Paradiso delle Signore nella stagione 2025/2026. Ma quando tornerà in onda la soap con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi?

Il Paradiso delle Signore, quando torna la soap di Rai 1 (e qualche anticipazione amara)

L’appuntamento con la nuova stagione de Il Paradiso delle Signore è fissato per l’8 settembre 2025, quando i protagonisti delle trame che gravitano intorno al grande magazzino milanese torneranno a intrattenere gli spettatori del daytime pomeridiano di Rai 1. Intanto i numerosi fan potranno godersi nuovamente, a partire dal 19 agosto, le ultime puntate della scorsa stagione.

Non è tutto rose e fiori però per i fan. Secondo le prime indiscrezioni il decimo atto de Il Paradiso sarà orfano di due personaggi-chiave. Appare ormai confermata l’assenza di Rosa Camilli. La Venere con la vocazione del giornalismo ha incassato due batoste non da poco nell’ultima stagione. Due delusioni amorose consecutive, con Marcello prima e Tancredi poi, si sono rivelate troppo pesanti da metabolizzare per Rosa.

La signorina Camilli sul finire della nona stagione ha annunciato il desiderio di tornare a Bologna da sua madre. Un ritorno a casa terapeutico, per curare le tante ferite interiori e fare chiarezza su di sé, suoi propri sentimenti e sul proprio futuro. Certo, l’addio (o l’arrivederci?) al personaggio interpretato dalla talentuosa Nicoletta Di Bisceglie lascia l’amaro in bocca e un vuoto difficilmente colmabile ma nulla esclude un possibile rientro nel futuro.

A quanto pare però quella di Rosa non sarà l’unica uscita di scena. Nelle ultime ore è circolata la notizia della probabile assenza di uno degli storici personaggi femminili del Paradiso: Marta Guarnieri. La figlia di Umberto, che ha il volto della brava Gloria Radulescu, dovrebbe mancare però soltanto nella prima puntate della nuova stagione. Marta sembra destinata a fare ritorno nelle trame successive.

Perché Marta potrebbe mancare nelle prima puntate de Il Paradiso delle Signore 10

La scelta di tenere lontano dalle prime puntate la figura di Marta sembra rientrare in una ben precisa strategia narrativa. Pare che gli autori abbiano intenzione di dare uno spazio maggiore ad altri personaggi. Un particolare risalto dovrebbe averlo Enrico Proietti (come noto Brancaccio era soltanto il nome di copertura del medico finito a lavorare come magazziniere al Paradiso).

In particolare la narrazione dovrebbe concentrarsi sulle sue vicende giudiziarie, rimaste in sospeso nella stagione precedente. Gli appassionati ricorderanno il tumultuoso finale, con il rapimento di Enrico, il coraggioso intervento di Mimmo e la sparatoria che ha ferito il medico alla mano. Sembra anche Marta possa essere coinvolta nelle trame legate al processo del suo uomo, ma si tratta soltanto di indiscrezioni ancora non confermate.

Appare certo invece che la storia tra Enrico e Marta assumerà un ruolo sempre più centrale nella soap e la coppia sarà chiamata ad affrontare nuove sfide ora che la giovane Guarnieri ha deciso di costruire una famiglia con il dottor Proietti e la piccola Anita, magari lontano dall’influenza della sua ingombrante famiglia d’origine.