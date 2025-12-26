Quando torna Il Paradiso delle Signore

La chiamiamo soap, ma Il Paradiso delle Signore non è una telenovela. Più esattamente è un period drama, dove ogni episodio non avviene in un tempo indeterminato ma nella giornata di un anno preciso, seguendo il calendario giornaliero. Nulla di strano dunque se anche il grande magazzino milanese si è vestito a festa man mano che si avvicinava il Natale.

Le puntate in onda lunedì 23 e martedì 23 dicembre hanno accompagnato il pubblico Rai verso il cuore delle festività natalizie. Al negozio di moda tirava l’aria delle grandi occasioni, con le Veneri in fermento per gli ultimi preparativi.

A partire da mercoledì 24 dicembre Il Paradiso si è fermato, restando fuori palinsesto anche a Natale e Santo Stefano. Ma quando torneranno in onda le puntate della decima stagione?

Quando torna in onda Il Paradiso delle Signore dopo la pausa natalizia

Il Paradiso delle Signore si è concesso la tradizionale sosta per le festività. Il period drama di Rai 1 si è fermato da mercoledì 24 dicembre, osservando una pausa anche nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 dicembre. Una breve sosta per i giorni clou delle feste prima di tornare regolarmente in onda nel daytime pomeridiano di Rai 1.

Appuntamento a lunedì 29 dicembre, sempre alle 16:10, per il ritorno in onda de Il Paradiso delle Signore 10, con nuovi episodi destinati ad accompagnare il pubblico di Rai 1 verso la nuova annata. I protagonisti delle vicende che ruotano intorno al grande magazzino meneghino entreranno nel 1967, anno di transizione alla vigilia della svolta sessantottina, con la nascita dei movimenti studenteschi e delle prime tensioni sociali.

Settimana corta, dunque, ma non senza intrighi al Paradiso delle Signore, con Adelaide sempre impegnata nell’opera di “sabotaggio” del rapporto tra Marcello e Adelaide. Il suo piano per trattenere Barbieri nello chalet di St. Moritz è andato avanti secondo i piani della contessa, con ostacoli su ostacoli alla partenza del suo ex alla volta di Bologna, per trascorrere la prima vigilia con la sua Rosa.

Le Veneri hanno deciso di adottare un metodo molto pratico per potersi scambiare i regali a vicenda. Botteri invece ha faticato a scegliere un regalo per il piccolo Teo. Nel frattempo il bimbo si è integrato nella grande famiglia del Paradiso, al punto da ispirare un’idea a Ciro per festeggiare il Natale. Anita intanto si è rallegrata al pensiero di trovare tanti doni sotto l’albero.

Fulvio ha preferito ricusare garbatamente l’invito di Ciro e Puglisi. Rinaldi ha voluto seguire la tradizione, adottata da quando è rimasto vedovo, di passare la vigilia di Natale solo con Caterina. Il capo magazziniere ha colto l’occasione per fare una sorpresa alla figlia, fresca di fidanzamento ufficiale con Mario.

Delia ha risolto la situazione del regale da fare a Teo. Tancredi invece è riuscito a convincere Umberto – che nelle scorse puntate, deluso dalla freddezza di Adelaide, ha cominciato ad avvicinarsi a Greta – a raggiungere tutta la famiglia a St. Moritz.