Quando torna Cuori: trama, cast e puntate della terza stagione

Negli ultimi anni, le serie TV prodotte dalla Rai sono diventate molto più di un semplice appuntamento televisivo, ma veri e propri fenomeni culturali, capaci di catalizzare l’attenzione di milioni di italiani. Puntata dopo puntata, hanno costruito un legame profondo con il pubblico, trasformandosi in eventi collettivi che riempiono i salotti e animano i social.

Pagine Facebook interamente dedicate, gruppi online attivi a ogni ora, forum, teorie, commenti in tempo reale: attorno a ogni titolo si crea una comunità appassionata, pronta a condividere emozioni, ipotesi e ricordi.

Il segreto? Un mix di narrazione coinvolgente, ambientazioni curate, attori credibili e una scrittura che intreccia vita quotidiana e grandi temi universali. In questo contesto, Cuori si è distinta come una delle serie più amate e seguite, conquistando il pubblico con la sua intensità emotiva e il fascino storico.

Ambientata nel 1967, in un’Italia in pieno fermento economico e scientifico, la serie racconta la nascita della cardiochirurgia moderna nell’ospedale Le Molinette di Torino. Al centro, la figura carismatica del primario Cesare Corvara, leader visionario e determinato, e della dottoressa Delia, appena rientrata dagli Usa. Costei porta con sé non solo competenze avanzate, ma anche una nuova idea di femminilità e autonomia.

Tra sogni, ostacoli e battaglie contro i pregiudizi, Cuori intreccia medicina, passione e cambiamento, dando vita a un racconto che emoziona e fa riflettere. Ora i fan sono in attesa della terza stagione e di conoscere le sorti del cast.

Cuori sta per tornare: tutto sulla terza stagione della serie che ha conquistato l’Italia

Dopo due anni di attesa, Cuori torna con la sua terza stagione, pronta a riaccendere l’emozione dei telespettatori italiani.

Attualmente in produzione, le riprese sarebbero iniziate lo scorso 27 gennaio e proseguiranno fino a fine maggio. In programma sei nuove serate da 100 minuti, che andranno in onda nella stagione televisiva 2025-2026. Il cuore pulsante della serie resta Torino, con ambientazioni d’epoca ricostruite nei minimi dettagli tra gli studi Lumiq e la storica caserma Riberi, ma anche in location suggestive come la GAM, i giardini di Palazzo Cisterna e la chiesa della Madonna dei Dolori.

Al centro della trama, ambientata nel 1974, ci saranno le nuove frontiere della medicina cardiologica e il ritorno di Delia Brunello, interpretata da Pilar Fogliati, sempre più consapevole, battagliera e appassionata. Insieme ad Alberto Ferraris, (Matteo Martari), darà vita a una storia intensa che intreccia ricerca scientifica e sentimenti.

Importante novità nel cast: Daniele Pecci non sarà presente, sostituito da Fausto Sciarappa nel ruolo del neurochirurgo Luciano La Rosa. Tornano Neva Leoni e Marco Bonini, Bianca Panconi, Carmine Buschini e Nicolò Pasetti. Con la regia di Riccardo Donna, Cuori 3 promette una stagione ancor più brillante, moderna e profondamente legata ai cambiamenti dell’Italia di quegli anni.