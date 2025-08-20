Quando inizia X Factor 2025? I giudici, le novità e i colpi di scena di questa edizione

La nuova stagione di uno dei talent più seguiti d’Italia è pronta a partire e l’attesa cresce di settimana in settimana.

Chi segue da anni X Factor sa bene che dietro ogni edizione non ci sono soltanto performance e competizione, ma anche storie, rapporti e colpi di scena che rendono il programma unico. Ed è proprio questa capacità di rinnovarsi continuamente che mantiene viva la curiosità del pubblico.

Negli ultimi mesi, infatti, le indiscrezioni non sono mancate. C’è chi si è chiesto se la giuria sarebbe rimasta invariata e chi, invece, era curioso di scoprire quali regole avrebbero animato i prossimi casting. Anche se i dettagli più importanti stanno venendo svelati soltanto ora, il fermento tra i fan lascia intuire che ci sarà più di una sorpresa capace di cambiare gli equilibri dello show.

Intanto cresce l’attesa anche per i concorrenti che saliranno sul palco. Ogni edizione porta con sé volti inediti, storie particolari e voci sorprendenti. Non si tratta solo di trovare chi avrà successo, ma di raccontare percorsi personali e artistici che contribuiscono a rendere ogni stagione diversa dalla precedente.

Le prime conferme che accendono la curiosità

A svelare i dettagli più concreti è stata Amica.it, che ha confermato il ritorno del programma a partire da giovedì 11 settembre su Sky e in streaming su NOW. Una data attesa, che apre ufficialmente la 19esima edizione del talent. Confermata anche la conduzione di Giorgia, riconfermata dopo il successo dello scorso anno, pronta a dare ancora una volta il suo contributo di energia ed empatia.

La giuria invece cambia volto. Se Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi sono stati confermati, la vera novità riguarda l’uscita di Manuel Agnelli, sostituito da Francesco Gabbani. Una scelta che ha acceso il dibattito tra i fan, curiosi di vedere come il cantautore toscano, al suo debutto come giudice, si muoverà in un contesto così competitivo.

Novità, regole e i colpi di scena di quest’anno

La nuova stagione non porta solo un cambio in giuria, ma anche un rinnovamento nelle regole del talent. Durante le Audition basteranno tre “sì” per passare il turno, ma successivamente servirà l’unanimità dei giudici: quattro voti favorevoli o, in alternativa, il ricorso all’“X Pass”, la carta speciale che ogni giudice può giocare per promuovere un concorrente. Un meccanismo pensato per alzare la tensione e rendere ancora più imprevedibile il percorso dei partecipanti.

Francesco Gabbani, oltre a essere la novità più attesa, si è già distinto per la sua verve e per la capacità di coniugare competenza tecnica e ironia. In molti lo hanno definito il “battutista” del nuovo tavolo, capace di sdrammatizzare e allo stesso tempo guidare gli aspiranti artisti. Tra regole più severe, nuove dinamiche e una giuria rinnovata, l’edizione 2025 promette di regalare momenti inediti e colpi di scena che terranno il pubblico incollato allo schermo fino a dicembre.